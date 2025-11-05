Abuzurile de la Sde Teiman: Ce se știe despre scandalul care zguduie Israelul

Fosta avocată principală a armatei israeliene a fost arestată duminică, în contextul intensificării unei confruntări politice legate de scurgerea unui videoclip care ar arăta abuzuri grave asupra unui deținut palestinian, comise de soldați israelieni în baza Sde Teiman.

În timp ce înregistrarea video care a provocat arestarea generalului-maior Yifat Tomer-Yerushalmi este considerată de către stânga drept o dovadă care confirmă rapoartele privind abuzarea palestinienilor de către militari israelieni după atacurile Hamas din octombrie 2023, dreapta de la Ierusalim susține că publicarea videoclipului este o defăimare a Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), echivalentă cu un act de trădare.

Arestare la nivel înalt

Fosta avocată principală a armatei israeliene, generalul-maior Yifat Tomer-Yerushalmi, a fost arestată duminică, după ce a fost dată dispărută mai multe ore, în contextul scandalului provocat de scurgerea unei înregistrări video care ar înfățișa abuzarea unui deținut palestinian de către soldați ai armatei israeliene.

Difuzat în august 2024 de postul de televiziune israelian Channel 12, videoclipul arată soldați rezerviști de la baza militară Sde Teiman, lângă Beerșeba, în sudul Israelului, luând deoparte un deținut, înconjurându-l cu scuturi antirevoltă pentru a bloca vizibilitatea și apoi, potrivit acuzațiilor, bătându-l și înjunghiindu-l în rect cu un obiect ascuțit.

Deținutul, care ar fi fost un luptător al organizației teroriste Hamas, a fost ulterior tratat pentru răni grave.

Un membru al personalului medical familiarizat cu cazul a declarat că deținutul a ajuns la un spital civil în stare critică, cu traume abdominale și toracice și coaste fracturate, potrivit CNN.

El a precizat că deținutul a fost operat pentru o perforație rectală și a fost trimis înapoi la Sde Teiman câteva zile mai târziu. Angajatul a spus că acesta a fost cel mai grav caz de abuz cu care s-a confruntat la Sde Teiman.

Abuzarea deținutului a avut loc în timp ce aproximativ alți douăzeci de prizonieri stăteau întinși cu fața în jos în apropiere.

Cinci rezerviști israelieni au fost acuzați de abuz agravat și vătămare corporală gravă. Ei au negat acuzațiile și nu au fost identificați public. Incidentul violent ar fi avut loc la 5 iulie 2024.

Generalul-maior Tomer-Yerushalmi și-a dat demisia săptămâna trecută din funcția de avocat general militar al IDF, declarând că își asumă întreaga responsabilitate pentru scurgerea materialului video. În calitate de avocat general militar, ea era însărcinată cu aplicarea statului de drept în cadrul IDF.

Duminică, povestea a luat o turnură neașteptată, după ce s-a anunțat că generalul-maior a dispărut.

Ea a lăsat un bilet misterios familiei sale și și-a abandonat mașina lângă o plajă. Acest lucru a dus la temeri că și-ar fi luat viața și a declanșat o amplă operațiune de căutare, la care au fost folosite inclusiv drone militare.

Tomer-Yerushalmi a fost găsită în viață și în stare bună în zona de coastă Herzliya duminică seara, după care a fost reținută.

Acesta a fost momentul în care atacurile verbale la adresa ei s-au intensificat. “Putem relua linșajul,” a scris pe platforma X, cu un emoji care face cu ochiul, Yinon Magal, o personalitate TV de dreapta și aliat al premierului Benjamin Netanyahu.

După ce s-a aflat că unul dintre telefoanele lui Tomer-Yerushalmi dispăruse, politicieni și comentatori de dreapta au început să o acuze că ar fi înscenat o tentativă de sinucidere pentru a distruge posibile probe.

Scandalul însă nu s-a oprit aici. Duminică, patru dintre rezerviștii acuzați au apărut la o conferință de presă în fața Curții Supreme din Ierusalim purtând cagule negre, împreună cu avocații lor, care au cerut anularea procesului.

Adi Keidar, avocat al organizației juridice de dreapta Honenu, a susținut că clienții săi au fost supuși “unui proces juridic defectuos, părtinitor și complet fabricat.”

Luni s-a aflat că deținutul aflat în centrul cazului fusese eliberat în Gaza în octombrie, ca parte a unui schimb între Israel și Hamas – prizonieri palestinieni condamnați și deținuți fără acuzații formale fiind schimbați pentru israelieni răpiți de Hamas și ținuți în captivitate după atacul teroriștilor din urmă cu doi ani.

Săptămâna trecută, Procurorul General al Israelului, Gali Baharav-Miara, a deschis o anchetă penală legată de scurgerea videoclipului, iar generalul-maior Tomer-Yerushalmi a fost suspendată pe durata investigației.

Vineri, ministrul Apărării de la Ierusalim, Israel Katz, a anunțat că lui Tomer-Yerushalmi nu i se va permite să revină în funcție, ceea ce a făcut ca generalul să-și dea demisia.

În scrisoarea de demisie, ea a declarat că își asumă “întreaga responsabilitate pentru orice material din unitate care a fost transmis presei.”

“Am aprobat difuzarea materialului către presă pentru a contracara propaganda falsă împotriva autorităților juridice ale armatei,” a scris ea, făcând referire la eforturile unor politicieni de dreapta din Israel care susțineau că acuzațiile de abuz grav asupra deținutului palestinian au fost fabricate.

Ea a adăugat: “Este datoria noastră să investigăm ori de câte ori există suspiciuni rezonabile privind acte de violență asupra unui deținut.”

Fosta avocată militară a scris în scrisoarea sa că o “campanie de incitare” împotriva ei a atins apogeul după decizia de a-i ancheta pe soldații de la Sde Teiman. “Această campanie continuă până în ziua de azi și provoacă daune profunde și grave IDF-ului, imaginii sale și rezistenței soldaților și comandanților săi,” a scris ea.

În scrisoarea sa de demisie, Tomer-Yerushalmi a mai afirmat că a expus dovezi ale abuzurilor pentru a contracara ideea că armata îi vizează pe nedrept pe propriii soldați – o idee care, spunea ea, punea în pericol aplicarea legii în cadrul armatei, menționând pătrunderea unor protestatari în baza militară.

“Din nefericire, această înțelegere de bază – că există acțiuni care nu trebuie comise nici măcar împotriva celor mai abjecți deținuți – nu îi mai convinge pe toți,” a adăugat ea.

După demisia generalului, ministrul Katz a condamnat ferm acțiunile lui Tomer-Yerushalmi. “Oricine răspândește calomnii de sânge împotriva trupelor IDF nu este demn să poarte uniforma armatei,” a spus el, folosind termenul care se referă la acuzații false și extrem de grave, folosit inițial în legătură cu miturile antisemite potrivit cărora evreii ar fi folosit sângele copiilor creștini în ritualuri religioase. În total, Katz a emis șapte declarații într-o săptămână împotriva generalului.

Duminică, premierul Netanyahu a reluat mesajul ministrului Apărării, declarând că incidentul de la Sde Teiman reprezintă “probabil cel mai grav atac de imagine publică la adresa Statului Israel de la înființarea sa.”

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a numit comportamentul avocatei “conduită criminală sub aparență legală” și a cerut numirea unui procuror special care să investigheze scurgerea de informații.

Câteva ore mai târziu, presa israeliană a relatat că generalul Tomer-Yerushalmi dispăruse, stârnind temeri că scandalul politic ar putea lua o turnură tragică.

Ulterior, un purtător de cuvânt al poliției a anunțat că două persoane au fost arestate sub suspiciunea de “scurgere de informații și alte infracțiuni grave” în cadrul anchetei. Presa israeliană a relatat că cei doi sunt generalul Tomer-Yerushalmi și fostul procuror militar-șef, colonelul Matan Solomosh.

La o audiere desfășurată luni, judecătorul a anunțat că detenția lui Tomer-Yerushalmi va fi prelungită până miercuri, sub suspiciunea de comitere de fraudă, abuz de încredere și obstrucționare a justiției. În timp ce ancheta privind acțiunile sale continuă, ea este deținută într-o închisoare pentru femei din centrul Israelului.

Potrivit poliției, există cinci suspecți în cadrul acestei anchetei.

Dreapta contra stânga

Potrivit BBC, incidentul de la baza militară Sde Teiman a devenit un punct central al diviziunilor dintre stânga și dreapta din Israel.

Pentru dreapta de la Ierusalim, scurgerea videoclipului a fost denunțată drept o defăimare a armatei israeliene, echivalentă aproape cu un act de trădare.

După ce poliția militară israeliană a mers la baza Sde Teiman în iulie 2024 pentru a interoga 11 rezerviști implicați în incident, protestatari de extremă dreapta – inclusiv cel puțin trei parlamentari din coaliția guvernamentală a lui Netanyahu – au pătruns în bază pentru a-și exprima sprijinul.

Demonstranții au pătruns prin poarta bazei, în timp ce alții au încercat să escaladeze gardul, scandând “nu ne vom abandona prietenii, cu siguranță nu pentru teroriști.”

Potrivit relatărilor presei la acel moment, unii soldați din bază au folosit spray lacrimogen împotriva polițiștilor militari care veniseră să rețină rezerviștii.

Șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Herzi Halevi, a declarat atunci că pătrunderea în baza Sde Teiman a fost un act “extrem de grav și contrar legii.”

“Ne aflăm în plin război, iar acțiuni de acest tip pun în pericol securitatea statului,” a spus el. “Condamn ferm incidentul și lucrăm pentru restabilirea ordinii în bază,” a adăugat el, în timp ce premierul Netanyahu a emis un comunicat în care a condamnat incidentul și a cerut “o calmare imediată a tensiunilor.”

Tot atunci, protestatarii au intrat și în baza militară Beit Lid, din centrul Israelului, unde rezerviștii acuzați fuseseră duși pentru interogatoriu.

Ministrul Apărării din acel moment, Yoav Gallant, a declarat că ancheta privind comportamentul soldaților trebuia lăsată să continue, adăugând că “chiar și în momente de furie, legea se aplică tuturor.”

Politicienii israelieni de dreapta au continuat însă să condamne arestarea rezerviștilor. Itamar Ben-Gvir, ministrul Securității Naționale și care face parte din aripa de extremă dreapta, a numit reținerea acestora “nimic mai puțin decât rușinoasă.”

De partea ei, stânga israeliană a afirmat că decizia generalului Tomer-Yerushalmi de a permite difuzarea înregistrării este singurul moment în care aceasta și-a îndeplinit cu adevărat responsabilitățile funcției sale.

Videoclipul este considerat de către stânga politică de la Ierusalim o dovadă concretă care confirmă numeroasele rapoarte privind abuzurile asupra deținuților palestinieni comise de IDF după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

În acest context, BBC a reamintit că, după atacul brutal al Hamas din urmă cu doi ani, autoritățile israeliene au reținut și deținut mii de palestinieni, adesea fără reprezentare legală.

BBC a vorbit anterior cu cadre medicale de la un spital de campanie amenajat în baza Sde Teiman, care au susținut că deținuții au fost legați la ochi, imobilizați permanent de paturi și obligați să poarte scutece în loc să li se permită accesul la toaletă.

Luna trecută, ziarul israelian Haaretz a publicat acuzații formulate de un medic de la Sde Teiman, potrivit cărora două persoane deținute ar fi suferit amputări de picioare din cauza rănilor provocate de cătușe. BBC nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Deținuți aflați acolo au declarat jurnaliștilor și oficialilor Națiunilor Unite că au fost bătuți și agresați. De exemplu, un raport al unei comisii de anchetă a ONU publicat anul trecut a susținut că mii de deținuți, copii și adulți din Gaza, au fost “supuşi unor abuzuri larg răspândite și sistematice, violenței fizice și psihologice, precum și violenței sexuale și bazate pe gen, care constituie crime de război și crime împotriva umanității – inclusiv tortură, viol și alte forme de violență sexuală”.

Guvernul israelian a declarat că respinge acuzațiile privind rele tratamente și tortură a deținuților și a insistat că este “pe deplin angajat să respecte standardele juridice internaționale”. De asemenea, a afirmat că a desfășurat investigații amănunțite pentru fiecare plângere.

Armata israeliană a negat și ea existența unor abuzuri sistematice.

BBC a scris că mulți locuitori din Gaza reținuți de armata israeliană sunt eliberați fără acuzații după interogatorii. Luna aceasta, Amnesty International a cerut Israelului să pună capăt detenției pe termen nelimitat a palestinienilor din Gaza și a denunțat ceea ce a numit “tortură generalizată” în închisorile israeliene.

Iar în momentul izbucnirii scandalului de la Sde Teiman, Comisia pentru Afaceri ale Deținuților din cadrul Autorității Palestiniene (PA), cu sediul în Cisiordania, a cerut comunității internaționale să intervină de urgență prin desfășurarea unei anchete sub mandatul ONU.

Profund divizați

Trei probleme juridice distincte trebuie clarificate în cadrul anchetei Israelului privind cele întâmplate la Sde Teiman, a explicat Yohanan Plesner, președintele think tank-ului Israel Democracy Institute, cu sediul la Ierusalim.

Prima ține de dovezile că soldați israelieni ar fi abuzat deținuți palestinieni în timpul detenției.

A doua privește posibila implicare a civililor israelieni, inclusiv membri ai Parlamentului, care ar fi încercat să zădărnicească ancheta prin pătrunderea în baza militară unde erau ținuți soldații acuzați.

A treia se referă la presupusele fapte ale lui Tomer-Yerushalmi – inclusiv fraudă – pentru a submina ancheta privind modul în care videoclipul de supraveghere a fost scurs către presă.

Retorica intensă din ultimele zile amintește de climatul din Israel chiar înaintea atacului din 7 octombrie, care a declanșat războiul din Gaza, a spus Plesner. La acea vreme, societatea israeliană era profund divizată din cauza eforturilor lui Netanyahu de a reforma sistemul judiciar.

Îngrijorarea de câteva ore de duminică seara legată de soarta lui Tomer-Yerushalmi ar trebui să servească drept “semn de oprire” pentru publicul israelian – și mai ales pentru comentatorii care au atacat-o personal, a spus Plesner.

“A fost foarte trist să vedem cum discursul intern poate duce la un rezultat potențial tragic pe plan personal,” a spus expertul.

El a subliniat că a fost deosebit de simbolic faptul că Tomer-Yerushalmi se afla în instanță chiar în timp ce guvernul israelian ținea ceremonia oficială care marca 30 de ani de la asasinarea fostului premier Yitzhak Rabin.

Mulți consideră asasinarea lui Rabin drept cel mai jos punct al Israelului în privința diviziunilor și a incitării din societatea israeliană și se tem că evenimentele dramatice din weekend prevestesc o revenire la o perioadă similară de conflict intern.

“A fost foarte trist să vedem cum discursul intern poate duce la un rezultat potențial tragic pe plan personal,” a repetat Plesner. “Există o manieră civilizată în care putem dezbate diferențele noastre într-o societate democratică.”

De altfel, numeroși analiști au scris că scandalul Sde Teiman arată că cei doi ani de război devastator pe care Israelul l-a purtat împotriva teroriștilor din Hamas nu au făcut aproape nimic pentru a vindeca o țară profund divizată chiar și înainte de atacul teroriștilor din toamna lui 2023.

Furia stârnită de videoclipul scurs în presă scoate la iveală adâncimea polarizării din Israel – și, cel puțin pentru moment, menține atenția presei și a publicului asupra scurgerii, nu asupra acuzațiilor de abuz, cre ar fi fost multiple. (De altfel, agenția Associated Press a investigat acuzații de tratamente inumane și abuzuri la Sde Teiman, anterioare celor surprinse în filmarea de supraveghere).

În acest context, episodul o transformă pe Tomer-Yerushalmi în cea mai recentă dintr-un lung șir de oficiali de rang înalt din domeniul securității care fie au părăsit funcția, fie au fost înlăturați, majoritatea fiind înlocuiți cu persoane considerate loiale lui Netanyahu și guvernului său de linie dură.

Comentatorii cred că cazul Sde Teiman a reactivat aceleași diferențe care au divizat societatea israeliană în timpul protestelor uriașe împotriva reformei judiciare propuse de guvernul Netanyahu, când sute de mii de cetățeni au ieșit în stradă pentru a apăra independența sistemului de justiție.

De altfel, nu puțini sunt comentatorii care cred că afacerea Sde Teiman a devenit parte a unui atac mai amplu asupra sistemului judiciar israelian, lansat de coaliția lui Netanyahu. Ministrul Justiției, Yariv Levin, încearcă să împiedice Procurorul General – și ea o țintă frecventă a dreptei – să investigheze scurgerea de informații, sugerând că și implicarea Procurorul General în caz ar trebui examinată. “Oricine se află într-un conflict de interese nu va face parte din anchetă,” a insistat Levin într-o declarație făcută săptămâna trecută.

“Minciunile care s-au construit aici de-a lungul anilor, în timp ce s-au călcat în picioare drepturile unor populații întregi și s-a afectat grav securitatea statului și a soldaților IDF, încep treptat să se destrame,” a spus Levin. “Un grup care s-a obișnuit să trateze țara ca pe propria sa moșie este înlocuit.”

Biroul Procurorului General, condus de Baharav-Miara, a răspuns printr-o scrisoare în care a afirmat că Levin încearcă să “intervină ilegal” în procesul de anchetă, fapt care “îi împiedică desfășurarea.”

Semnificații

Pentru dreapta israeliană, scurgerea videoclipului nu este așadar doar o problemă juridică, ci un act perceput ca o trădare națională. Mulți politicieni și comentatori conservatori consideră că difuzarea imaginilor subminează moralul armatei, mai ales în aceste momente post-conflict, și oferă muniție propagandistică dușmanilor Israelului. În opinia lor, Tomer-Yerushalmi a încălcat o regulă nescrisă: într-un moment de tensiune națională, orice critică publică la adresa armatei este echivalentă cu slăbirea statului.

În schimb, pentru stânga israeliană și pentru tabăra liberală, acest caz simbolizează exact ceea ce merge prost într-un Israel tot mai dominat de guverne autoritare și de o cultură a impunității militare.

Ei văd în acțiunea lui Tomer-Yerushalmi o dovadă de integritate și curaj moral – un gest rar prin care o funcționară de rang înalt a ales să apere principiile legii și demnității umane, chiar dacă asta a însemnat să se confrunte cu sistemul. În ochii lor, scandalul nu este despre “trădare,” ci despre responsabilitate și despre dreptul de a ști adevărul.

Această polarizare profundă reflectă o luptă mai amplă pentru sufletul Israelului: este statul o democrație liberală, întemeiată pe lege și drepturile omului, sau o democrație etnică, în care loialitatea față de armată și securitate justifică aproape orice? Războiul cu Hamas nu a reușit să unească națiunea, ci a accentuat aceste diferențe. Dreapta folosește contextul războiului pentru a cere disciplină și tăcere, în timp ce stânga insistă că tocmai în vremuri de criză statul trebuie să fie ținut responsabil pentru propriile acțiuni.

“Cel mai grav dezastru de relații publice din istoria Israelului,” așa cum a numit Netanyahu scandalul Sde Teiman, nu este doar despre o scurgere de informații, ci despre o bătălie pentru identitatea morală a Israelului susțin anașiștii. El arată cum, în loc ca războiul cu Hamas să aducă coeziune, a adâncit prăpastia dintre două viziuni aparent ireconciliabile legate de viitorul statului evreu.

Surse: BBC, CNN, CTV News, Times of Israel, YouTube