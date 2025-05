A rupt blestemul: Qinwen Zheng și secretul victoriei contra liderei WTA după șase înfrângeri consecutive: „O respectam prea mult”

Qinwen Zheng este jucătoarea momentului din circuitul WTA, asiatica în vârstă de 22 de ani reușind să o elimine pe Aryna Sabalenka în sferturile turneului de categorie 1000 de la Roma. A fost o victorie în două seturi, scor 6-4, 6-3.

După șase înfrângeri consecutive contra liderei mondiale, Zheng a bifat primul succes din meciurile directe, iar la finalul partidei de pe arena centrală de la Foro Italico a explicat ce a făcut diferența în favoarea sa de această dată.

Finalistă de Grand Slam (la Australian Open în 2024, fiind învinsă tocmai de Sabalenka), Zheng a explica ce greșea în trecut în meciurile contra Arynei: intra pe teren cu prea mult respect pentru adversară, iar acest lucru o timora.

Vorbim despre o victorie cu o puternică încărcătură personală pentru jucătoarea din China.

„Sunt foarte fericită de acest succes important. Au fost momente în trecut când am fost aproape să o înving, dar nu am reușit niciodată până acum. Astăzi mi-am dat seama că atunci când o pun să joace intens, în schimburi mai lungi, am avantajul. Tactica a funcționat perfect” – Qinwen Zheng.

Pentru sportiva din China, cheia succesului nu a fost doar tactică, ci și mentală. A recunoscut sincer că, până acum, a pierdut de multe ori pentru că pur și simplu o respecta prea mult pe Sabalenka.

„Poate că am avut prea mult respect pentru ea la început. Îmi amintesc că o urmăream încă de când aveam 14-15 ani. Nu jucam împotriva ei ca împotriva unei jucătoare normale: o vedeam ca pe un model, nu ca pe o rivală. Mi-a luat ceva timp să trec peste acest tip de respect”, a completat Zheng.

Rezumatul partidei dintre Qinwen Zheng și Aryna Sabalenka

Zheng d. Sabalenka 6-4 6-3

Qinwen snaps Aryna’s 15 match win streak in WTA 1000s

She was 0-6 against Aryna, but she showed up with revenge on her mind

Simply brilliant tennis

✅1st Rome SF

✅2nd win over #1

✅11th top 10 win

Nobody beats Queenwen 7 times in a row 👑

🇨🇳♥️ pic.twitter.com/dnm8QfAsrL

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 14, 2025