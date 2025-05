Schimbare importantă în clasamentul WTA: Iga Swiatek va părăsi TOP 3 după peste trei ani de zile

Iga Swiatek a fost învinsă surprinzător în turul al treilea de la WTA Roma, competiție unde era campioană en-titre. Înfrângerea va lăsa urme și în ierarhia WTA, poloneza urmând să părăsească TOP 3 mondial după 1161 de zile.

Câștigătoare a titlului de la Foro Italico la edițiile din 2021, 2022 și 2024, Swiatek a fost învinsă în două seturi, scor 6-1, 7-5, de Danielle Collins, favorită numărul 29 la Roma.

Meciul a durat o oră și 44 minute.

După ce nu și-a putut apăra titlul de la Roma, Swiatek a pierdut puncte importante în clasamentul mondial, iar pentru prima dată începând din luna martie a lui 2022 va părăsi TOP 3 WTA. Vorbim despre 1161 de zile.

