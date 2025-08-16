Filmul ”Two Seasons, Two Strangers” a câştigat marele premiu al Festivalului Internațional de la Locarno / Lista câștigătorilor

Filmul „Tabi to Hibi” („Two Seasons, Two Strangers”), ultima producţie a cineastului japonez Sho Miyake, a câştigat sâmbătă premiul cel mare, Pardo d’Oro, la cea de-a 78-a ediţie a Festivalului de Film de la Locarno, conform site-ului evenimentului şi deadline.com, citate de Agerpres.

Sho Miyake este cel de-al patrulea câştigător japonez al marelui premiu din istoria acestui festival, după Masahiro Kobayashi cu „The Rebirth” („Ai no yokan”) în 2007, Akio Jissoji cu „This Transient Life” („Mujo”), care a fost una dintre cele patru producţii care au împărţit premiul la ediţia din 1970 şi respectiv producţia clasică „Gate of Hell” („Jigokumon”) în regia lui Teinosuke Kinugasa, laureata ediţiei din 1954.

„Tabi to Hibi” („Two Seasons, Two Strangers”) este bazat pe producţia manga „Mr. Ben and His Igloo, A View of the Seaside” de Yoshiharu Tsuge. Filmul a fost produs de Masayoshi Johnai.

Conform sinopsisului oficial, „Vara, Nagisa şi Natsuo se întâlnesc pe malul mării. Privirile lor goale se reflectă reciproc în timp ce schimbă cuvinte stânjenitoare şi păşesc în oceanul scăldat de ploaie. Iarna, Li, o scenaristă, călătoreşte într-un sat acoperit de zăpadă. Acolo, găseşte o pensiune administrată de Benzo. Conversaţiile lor rareori se conectează, totuşi pornesc într-o aventură neaşteptată”.

În competiţia paralelă a festivalului Locarno, Concorso Cineasti del Presente, marele premiu a fost câştigat de „Hair, Paper, Water”, un documentar regizat de Truong Minh Quy şi Nicolas Graux. Filmat pe parcursul a trei ani cu o cameră Bolex de epocă, pelicula face portretul unei femei în vârstă, fără nume, care, născută într-o peşteră în urmă cu mai bine de 60 de ani, trăieşte acum într-un sat având grijă de copiii şi nepoţii ei. Filmul surprinde viaţa ei de zi cu zi şi transmiterea fragilei sale limbi materne, Ruc, către generaţiile mai tinere, în timp ce noaptea visează că mama ei decedată o cheamă acasă, în peştera ei de munte.

„Hair, Paper, Water” a fost produs de Thomas Hakim şi Julien Graff de la Petit Chaos, compania din spatele debutului revoluţionar al lui Payal Kapadia, „All We Imagine As Light”, alături de Julie Freres.

„White Snail” de Elsa Kremser şi Levin Peter, care a concurat în Competiţia principală, a câştigat Premiul Special al Juriului, iar Abbas Fahdel a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor pentru „Tales Of The Wounded Land”.

Discutând despre filmele câştigătoare, directorul festivalului de la Locarno, Giona A. Nazzaro, a descris ediţia din acest an ca pe un eveniment care a celebrat „puterea durabilă şi blândă a cinematografiei şi multiplele sale modalităţi de a reuni comunităţile pentru a împărtăşi darurile minunate ale păcii”.

Lista câştigătorilor concursului internaţional al Festivalului de Film de la Locarno:

– Pardo d’Oro – „Tabi to Hibi” („Two Seasons, Two Strangers”) de Sho Miyake, Japonia

– Premiul Special al Juriului – „White Snail” de Elsa Kremser şi Levin Peter, Austria/Germania

– Pardo pentru regie – Abbas Fahdel pentru „Tales of the Wounded Land”, Liban

– Pardo pentru interpretare – Manuela Martelli şi Ana Marija Veselcić pentru „Bog Nece Pomoci” („God Will Not Help”), regia Hana Juić, Croaţia/Italia/România/Grecia/Franţa/Slovenia

– Pardo pentru interpretare – Marya Imbro şi Mikhail Senkov pentru „White Snail”, regia Elsa Kremser şi Levin Peter, Austria/Germania

– Menţiune specială – „Dry Leaf” de Alexandre Koberidze, Germania/Georgia

Următoarea ediţie a Festivalului de Film de la Locarno, cea de-a 79-a, se va desfăşura în perioada 5 august – 15 august 2026.