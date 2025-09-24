G4Media.ro
Sursa foto: Captură video

A murit actrița Claudia Cardinale / Avea 87 de ani, iar în întreaga carieră a jucat în peste 150 de filme

Analize24 Sep 0 comentarii

Actriţa franco-italiană Claudia Cardinale, un monument al cinematografiei anilor 1960, a încetat din viaţă marţi „la vârsta de 87 de ani, înconjurată de copiii săi” la Nemours, lângă Paris, unde locuia, a anunţat în cursul serii impresarul ei pentru AFP, transmite Agerpres.

Născută la Tunis, Claudia Cardinale a colaborat cu cei mai mari actori, printre care Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil sau Sergio Leone. „Ne lasă moştenirea unei femei libere şi inspirate, atât în parcursul său de femeie, cât şi de artistă”, a declarat impresarul Laurent Savry într-un mesaj trimis AFP.

„Personificarea unei grații italiene și a unei frumuseți deosebite care, în lunga sa carieră, a jucat în peste 150 de filme, dintre care unele sunt considerate repere ale cinematografiei de artă. Cunoscută în întreaga lume, ea i-a inspirat pe cei mai importanți regizori ai secolului XX cu talentul ei excepțional. În numele meu personal și în numele Ministerului Culturii, îi îmbrățișez familia și pe toți cei care au iubit-o”, a transmis ministrul Culturii din Italia, Alessandro Giuli.

 

