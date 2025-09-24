Premieră la Iași: Spitalul Militar, executat silit / Trei medici de aici au obținut în instanță retroactiv sporuri salariale de 55% / Un litigiu de 114.000 de lei

Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași va fi executat silit la cererea a trei salariați. Executorul Bogdan Tufeanu urmează să pună sechestru pe bunurile unității medicale, după ce spitalul nu a achitat voluntar o datorie, anunță Ziarul de Iași.

Procedura este programată să aibă loc în această săptămână, iar la procedură ar urma să participe și o echipă de jandarmi. Reprezentanții instituției medicale nu au comunicat niciun punct de vedere față de această acțiune în premieră.

Potrivit executorului judecătoresc Bogdan Tufeanu, suma în litigiu este de circa 114.000 de lei și reprezintă drepturi salariale câștigate în instanță de trei angajați ai laboratorului de analize medicale, respectiv dr. Cristina Morariu, șefa de laborator, dr. Ioana Ionescu și maiorul dr. Marcel Ifrim.

Aceștia au solicitat plata sporului de 55% pentru activitatea desfășurată în condiții deosebit de periculoase, fiind desemnați să prelucreze probe HIV/SIDA. Procesul a fost câștigat definitiv, iar instanța a stabilit că, întrucât întreaga lor activitate se desfășoară în laboratorul unde sunt analizate aceste probe, sporul se cuvine în mod integral.

„Situația este una mai veche. Medicii au obținut o hotărâre judecătorească prin care li s-au recunoscut drepturile salariale. În momentul în care s-a trecut la executarea acestei hotărâri, spitalul nu a achitat voluntar sumele și a depus o contestație la executare, solicitând și suspendarea procedurii. Cererea le-a fost admisă temporar, însă ulterior instanța a stabilit că banii trebuie plătiți, executarea fiind legală și temeinică. În final, singura soluție rămasă pentru spital este achitarea sumelor datorate”, a declarat Bogdan Tufeanu.

Conform legii, nu pot fi sechestrate echipamente esențiale, precum mesele de operație sau paturile pentru pacienți.