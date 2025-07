A fost Ingmar Bergman cu adevărat nazist?

În timpul vieții sale, și dincolo de ea, regizorul Ingmar Bergman a fost considerat un geniu. Cu toate acestea, chiar și geniile au defectele lor, iar Bergman a fost suspectat de multe: alegații (făcute publice chiar de el însuși, înainte să se gândească mai bine) conform cărora ar fi violat o fostă parteneră; o arestare jenantă pentru evaziune fiscală și, cel mai notoriu dintre toate, sugestia că și-a petrecut tinerețea ca un susținător nazist deplin, care a deplâns amarnic moartea lui Hitler, scrie The Telegraph.

Ultima și cea mai dăunătoare poveste a reintrat recent în domeniul public grație actorului Stellan Skarsgård. În timp ce Skarsgård participa la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary din Republica Cehă, unde promova aclamatul nou film al lui Joachim Trier, Sentimental Value, în care joacă rolul unui regizor în stilul lui Bergman numit Gustav Borg, a fost întrebat despre relația sa cu Bergman. (A jucat pentru el în anii ’80 într-o producție scenică a piesei A Dream Play de Strindberg).

Skarsgård nu s-a abținut de la cuvinte. „Bergman era manipulativ. A fost nazist în timpul războiului și singura persoană pe care o cunosc care a plâns când a murit Hitler. Am continuat să-l scuzăm, dar am sentimentul că avea o viziune foarte ciudată asupra altor oameni. [Credea] că unii oameni nu erau demni. Simțeai asta când îi manipula pe alții. Nu era drăguț”.

Skarsgård a recunoscut că Bergman este încă capabil de măreție ca artist, dacă nu ca ființă umană. „Relația mea complicată cu Bergman are de-a face cu faptul că nu era un tip foarte drăguț”, a explicat el. „A fost un regizor drăguț, dar încă poți denunța o persoană ca fiind un ticălos. Caravaggio a fost probabil și el un ticălos, dar a făcut picturi grozave.”

Skarsgård nu a comentat nicio nouă dezvăluire, dar comentariile actorului au provocat totuși un fel de furie – nu în ultimul rând pentru că Bergman, care a murit în 2007, este considerat unul dintre cei mai semnificativi și importanți regizori care au trăit vreodată.

De la descoperirea sa în anii 1950, cu filmele Smiles of a Summer Night și, mai ales, seminalul The Seventh Seal, până la clasice ale cinematografiei precum Cries and Whispers, Fanny and Alexander și Persona, Bergman a devenit sinonim cu o cinematografie provocatoare, mereu la limită, care a atras publicul și colegii săi deopotrivă.

Martin Scorsese a declarat că „este imposibil să supraestimezi efectul pe care filmele lui Bergman l-au avut asupra oamenilor”, iar Stanley Kubrick i-a scris în privat cineastului: „Viziunea ta asupra vieții m-a mișcat profund, mult mai profund decât m-a mișcat vreodată vreun film. Cred că sunteți cel mai mare cineast care lucrează astăzi”.

Cu toate acestea, Woody Allen a mers mai departe, nu numai numindu-l pe Bergman „probabil cel mai mare artist de film, din toate punctele de vedere, de la inventarea camerei de filmat”, ci și realizând mai multe filme, printre care Interiors și Another Woman, care erau omagii declarate la adresa regizorului. Filmul său din 1982, A Midsummer Night’s Sex Comedy, a fost un remake liber al filmului Smiles of a Summer Night.

Atât de mare era admirația lui Allen pentru Bergman încât, atunci când chiar a făcut o recenzie elogioasă a memoriilor sale pentru New York Times în 1988, nici măcar nu a considerat că revelația merită menționată. „Imaginea pe care o obținem”, a scris el, „este cea a unui suflet foarte emotiv, care nu se adaptează ușor la viața din această lume rece și crudă”. Cu toate acestea, linia de partid a idolului său a fost să recunoască un flirt din tinerețe cu fascismul, ceva care a fost abandonat de mult în momentul în care a devenit unul dintre cei mai respectați regizori din lume.

Bergman l-a văzut pentru prima dată pe Hitler când avea 16 ani, într-o excursie de schimb școlar în Germania, în 1934, când a fost dus de Hannes, gazda sa care susținea Tineretul hitlerist, în Republica de la Weimar. Tânărul impresionat l-a descris ulterior pe dictator drept „incredibil de carismatic… electriza mulțimea”.

Tatăl lui Hannes, un cleric, a fost suficient de impresionat de Führer nu numai pentru a-și împodobi casa cu imagini ale acestuia, ci și pentru a-i oferi lui Bergman o fotografie a idolului său drept cadou la împlinirea vârstei de 17 ani, „astfel încât să îl ai mereu pe om în fața ochilor tăi”. Când tânărul său oaspete, nerăbdător să se integreze, a întrebat în ce moment al manifestației ar trebui să strige „Heil Hitler”, pastorul a răspuns: „Asta este considerat mai mult decât o simplă politețe, dragul meu Ingmar”.

După propria mărturisire a lui Bergman, acesta era un „fanatic pro-german” în momentul în care s-a întors acasă, în Suedia, sedus și impresionat de Hitler și de toate lucrurile național-socialiste.

Din păcate, s-a aflat într-o companie care rezona cu aceste lucruri. Tatăl său, Erik, care a inspirat ulterior filmul „Fanny și Alexander”, era o figură de dreapta nepocăită, care credea că Hitler era răspunsul la problemele lumii. În 1999, Bergman îi spunea scriitoarei Maria-Pia Boëthius – care punea la îndoială adevărul din spatele neutralității mult lăudate a Suediei în cel de-al Doilea Război Mondial – „Nazismul pe care îl văzusem părea distractiv și tineresc. Marea amenințare erau bolșevicii, care erau urâți”.

Deși regizorul însuși nu a participat la nicio acțiune antisemită deschisă, fratele său Dag s-a alăturat unor prieteni pentru a ataca casa unui evreu local, acoperind pereții cu simboluri svastice. (Dag avea să devină mai târziu un diplomat respectat.)

Bergman însuși a văzut curând consecințele asocierii sale într-un mod mic, dar înfricoșător. Când a vizitat Germania, s-a împrietenit cu o localnică pe nume Renata și a început o corespondență, care s-a sfârșit când Renata și familia ei au dispărut pur și simplu într-o zi. Erau, desigur, evrei.

Deși Bergman a petrecut o perioadă obligatorie în serviciul militar în Suedia, el nu a luptat în război. Dacă ar fi făcut-o, este probabil că loialitatea sa ar fi fost față de Germania. Cu toate acestea, spre deosebire de Dag, el nu a fost niciodată membru al Partidului Național-Socialist Suedez, pe care fratele său l-a fondat și condus.

Cu toate acestea, după cum a scris în cartea sa de memorii The Magic Lantern din 1987, „timp de mulți ani, am fost de partea lui Hitler, încântat de succesele sale și întristat de înfrângerile sale”. Totuși, eventuala trezire cu care s-a confruntat a venit la scurt timp după sfârșitul războiului și prăbușirea ulterioară a regimului lui Hitler. „Când ușile lagărelor de concentrare au fost deschise, la început nu am vrut să-mi cred ochilor”, va spune el. „Când adevărul a ieșit la iveală, a fost un șoc hidos pentru mine. Într-un mod brutal și violent, mi-a fost smulsă brusc inocența”.

Cei care au încercat să scuze nebunia din tinerețe a lui Bergman au susținut că, deși Bergman nu l-a repudiat pe deplin pe Hitler și nazismul până în 1946, când a ajuns să înțeleagă de ce anume fusese impresionat, a fost un șoc seismic pentru el, care i-a schimbat cursul vieții și carierei.

Așa cum i-a spus prietenului și producătorului său Jörn Donner: „Sentimentele mele au fost copleșitoare și am simțit o mare amărăciune față de tatăl și fratele meu, față de profesorii de școală și față de toți cei care mă îndrumaseră în această direcție. Dar a fost imposibil să scap de vinovăție și de disprețul de sine”.

Ulterior, multe dintre filmele și producțiile sale scenice au abordat în mod explicit răul cauzat de regimul nazist, fie că este vorba de filmul său în limba engleză, The Serpent’s Egg (Oul șarpelui), din 1977, care are loc în Berlinul anului 1932, sau de decizia sa de a pune în scenă la Stockholm, în 1966, The Investigation (Ancheta), de Peter Weiss, despre procesele de la Auschwitz.

Câteva dintre cele mai aclamate filme ale sale au abordat, de asemenea, mai indirect, temele vinovăției și ale lipsei de comunicare cauzate de conflict, inclusiv The Silence din 1963, care urmărește călătoria a două surori și a fost inspirat de Bergman petrecând timp în Germania postbelică. Sau Rușinea din 1968, în care o căsnicie și o țară fără nume sunt sfâșiate de războiul civil.

Ar fi prea mult să vedem în aceste filme o apologie directă a convingerilor sale anterioare – care, în orice caz, nu au fost cunoscute până la publicarea memoriilor sale – dar nu există nicio îndoială că acestea l-au influențat.

De asemenea, ar fi o greșeală să luăm comentariile lui Bergman la valoarea nominală. După cum spune Jane Magnusson, care a realizat documentarul Bergman: A Year in the Life, a declarat în 2019: „Faptul că avea simpatii pentru Hitler… a vrut să vorbească despre ele. Și nimeni altcineva nu a făcut-o. A fost destul de singur în Suedia când a ieșit în 1980 și a spus: „Am fost în Germania, am fost în Weimar în timpul paradei și am strigat ”Heil Hitler!” Și mi-a plăcut”.

„Este oribil că nu l-a respins pe Hitler înainte de 1946. Este foarte târziu. Asta este o problemă. Dar nu cred că Bergman a crezut că Hitler a fost o idee bună pentru că îi ura pe evrei. Suedia se temea foarte mult de Rusia în acea perioadă și cred că el a crezut că este mai bine decât ceea ce se întâmplă cu ei.”

De asemenea, este probabil că Bergman nu și-a repudiat niciodată pe deplin opiniile de dreapta din tinerețe. Regizorul Roy Andersson, care a studiat la Școala de Film a Institutului Suedez de Film la sfârșitul anilor ’60, a remarcat că „[Bergman] era un așa-numit inspector al școlii de film pe care am urmat-o. În fiecare trimestru eram chemați și trebuia să mergem în biroul său, iar el ne dădea niște sfaturi, sau chiar niște amenințări, și spunea: ”Dacă nu încetați să faceți filme de stânga… Dacă continuați așa, nu veți avea niciodată posibilitatea să faceți filme de lung metraj. Voi influența consiliul să te oprească”.

Bergman a descris adesea cel mai traumatizant eveniment al vieții sale ca fiind arestarea sa din 1976 pentru evaziune fiscală. Acestea au fost în cele din urmă retrase, dar l-au determinat să părăsească Suedia pentru München.

De acolo, și-a continuat cariera, deși cu rezultate artistice din ce în ce mai slabe. Abia când s-a întors în Suedia, în 1982, pentru Fanny și Alexander – o epopee adesea considerată cea mai mare realizare a lui Bergman – a realizat un alt film cu adevărat aclamat.