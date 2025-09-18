50 de refugiați sudanezi au murit în largul coastei Libiei din cauza unui incendiu

O nouă tragedie în Mediterană: cincizeci de refugiați sudanezi au murit într-un incendiu care a izbucnit la bordul navei cu care călătoreau. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a anunțat vestea, declarând că este „profund întristată de tragica pierdere de vieți omenești cauzată de incendiul” de pe ambarcațiunea care transporta 75 de refugiați sudanezi în largul coastei Libiei.

Incendiul a avut loc pe 14 septembrie, însă știrea a fost făcută publică abia miercuri. „Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața”, a declarat agenția ONU, raportând că a oferit îngrijiri medicale la 24 de supraviețuitori și lansând un apel pentru ca astfel de incidente să nu se mai întâmple niciodată. „Sunt necesare măsuri urgente pentru a pune capăt unor astfel de tragedii pe mare.”, potrivit Rador Radio România.

Numărul migranților care își pierd viața în Mediterană continuă să fie dramatic. Cel puțin 456 de persoane au murit și 420 sunt date dispărute pe ruta centrală a Mediteranei de la începutul anului până pe 13 septembrie, cu o zi înainte de incendiu, explică OIM în ultima sa actualizare publicată pe platforma X. În aceeași perioadă, precizează agenția ONU, 17.402 migranți au fost interceptați pe mare și returnați în Libia, dintre care 15.555 bărbați, 1.316 femei, 586 minori și 145 ale căror date privind genul sunt necunoscute.

Luna trecută au murit cel puțin 68 de refugiați și migranți, și câteva zeci au dispărut după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în largul coastei Yemenului. Potrivit OIM, anul trecut în Marea Mediterană au murit sau au dispărut cel puțin 2.452 de migranți și refugiați.

