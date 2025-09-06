G4Media.ro
protest serbia novi sad
Photo by Nenad MIHAJLOVIC / AFP

42 de protestatari anti-Vučić au fost arestați în Novi Sad, unde a avut loc tragedia soldată cu 16 morți după ce copertina gării abia reabilitată s-a prăbușit

Patruzeci şi două de persoane au fost arestate în Serbia după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere organizarea de alegeri anticipate, manifestaţie dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a anunţat sâmbătă ministrul de interne sârb, informează AFP, citată de Agerpres.

Această manifestaţie, la care au participat mii de persoane contra preşedintelui naţionalist Aleksandr Vucic, se înscrie într-o serie de proteste care au loc în întreaga Serbie după prăbuşirea acoperişului exterior din beton al gării din Novi Sad, prăbuşire care a făcut 16 morţi în noiembrie anul trecut.

Manifestanţii, conduşi de studenţi, denunţă construcţiile de calitate proastă legate de corupţie şi cer o anchetă transparentă.

Începând din mai, ei cer de asemenea alegeri anticipate, cerere pe care Vucic, la putere din 2014 şi reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, o respinge, denunţând regulat un complot străin menit să-l înlăture de la putere.

Vineri seara, 13 poliţişti au fost răniţi într-un „atac masiv şi brutal” din partea manifestanţilor şi 42 de persoane au fost arestate, a declarat ministrul de interne sârb Ivica Dacic la televiziunea publică RTS.

Manifestanţii au atacat poliţia în faţa facultăţii de filosofie cu pietre, rachete de semnalizare şi răngi, a adăugat ministrul, denunţând o violenţă „şocantă şi aparent planificată”, pentru a fi utilizată ca şi „carburant politic pentru a creşte tensiunile”.

Multă vreme paşnice, manifestaţiile au degenerat în ultimele săptămâni în violenţe, din cauza, potrivit protestatarilor, a represiunii tot mai mari din partea poliţiei şi susţinătorilor guvernului.

