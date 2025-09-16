207 milioane de lei – fonduri de la UE pentru combaterea analfabetismului funcțional

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat marți un contract de finanţare în valoare de peste 207 milioane de lei, pentru un proiect care urmăreşte combaterea analfabestismului funcţional, fiind vizaţi peste 15.000 de elevi din 176 de unităţi, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Ministrul Educaţiei şi Cercetării a semnat luni, 15 septembrie 2025, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării (în calitate de beneficiar), contractul de finanţare al proiectului necompetitiv «Mecanism de intervenţie pentru alfabetizare funcţională în învăţământul preuniversitar (MIAF)», Cod SIMS 335928. Cofinanţat prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027, proiectul este unul strategic pentru sistemul educaţional preuniversitar şi susţine alfabetizarea funcţională a elevilor din învăţământul primar şi gimnazial (ISCED 1-2) în domeniile lectură, matematică, ştiinţe, educaţie civică şi educaţie digitală”, anunţă, marţi, Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă.

Potrivt documentului citat, ”vor fi proiectate şi implementate intervenţii integrate care includ elaborarea unui cadru de evaluare a nivelului de alfabetizare funcţională (standarde, seturi de itemi şi teste de evaluare), dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi implementarea unui mecanism de intervenţie pilot vizând alfabetizarea funcţională a elevilor, având ca perspectivă extinderea acestui mecanism la nivel naţional”.

Prin acţiunile sale, proiectul vizează minimum 15.000 de elevi din 176 de şcoli din învăţământul primar şi gimnazial, selectate la nivel naţional, dar şi minimum 37.500 de cadre didactice (personal didactic de predare şi personal didactic de conducere, de îndrumare şi control), care vor participa la activităţi pentru dezvoltarea competenţelor profesionale în relaţie cu alfabetizarea funcţională.

Durata de implementare a proiectului este de 48 de luni, începând cu octombrie 2025, fiind implementat în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE), Casa Corpului Didactic (CCD) Alba, CCD Argeş, CCD Dolj, CCD Ilfov, CCD Suceava, Inspectoratul Şcolar al Judeţului (ISJ) Alba, ISJ Argeş, ISJ Dolj, ISJ Ilfov şi ISJ Suceava.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 207 milioane de lei lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) este de 166.709.127,57 lei.