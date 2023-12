19 lucruri mai puțin cunoscute, dar pe care orice iubitor de pisici trebuie să le știe/ Despre micii psihopați de care ne îndrăgostim zilnic

Știi ce vrea să spună cu adevărat o pisică atunci când șuieră la tine? Comportamentaliști și medici veterinari dezvăluie numeroasele secrete ale prietenilor noștri felini, într-un reportaj pentru The Guardian. De la vechii egipteni până la toți cei care au dat vreodată click pe un videoclip cu pisici pe internet, am fost și suntem atrași de stăpânii noștri felini.

Se spune că Leonardo da Vinci le-ar fi descris ca fiind „o capodoperă”. Există o emoție în faptul că ceva atât de drăguț și iubitor este și un potențial psihopat. Spre exemplu, sigur v-ați trezit cel puțin o dată cu pisica în toiul nopții lângă voi, cu fața ei holbată la câțiva centimetri de a voastră.

Judy Melinek, medic legist, a scris în cartea sa că un câine de companie va sta cu credință lângă cadavrul stăpânului său, dar o pisică „te va mânca imediat, fără nicio reținere. Am văzut rezultatul”. Mulți proprietari de pisici vor găsi acest lucru de necrezut.

Pisicile sunt enigmatice și greu de cunoscut, dar iată câteva fapte care v-ar putea permite o mică privire în viața lor ciudată.

Ce îți spune coada lor?

Lucy Hoile, specialist în comportamentul pisicilor și autoarea cărții The Book Your Cat Wishes You Would You Would Read (Cartea pe care pisica ta ar vrea să o citești), spune că o pisică prietenoasă va avea tendința de a se apropia de tine cu „o coadă cu „semnul întrebării”. Coada este ținută în sus cu o buclă în partea de sus, făcând o formă de semn de întrebare”.

Pisicile torc din diferite motive

Am putea presupune că toarce pentru că este mulțumită, dar ar putea fi vorba de faptul că își dorește ceva – mâncare sau atenție – sau chiar că suferă. Puteți încerca să încercați să cunoașteți modul în care toarce pisica dumneavoastră, spune Hoile. „Dacă vor ceva de la tine, atunci toarcerea ar fi destul de ascuțită și urgentă. În timp ce, dacă sunt fericiți, atunci ar fi o toarcere de frecvență joasă, ritmată”.

În mod confuz, atunci când toarce de durere sună similar, spune ea: ”Pentru că încearcă să stimuleze vindecarea”. Studiile au arătat că acesta este un proces de autovindecare și poate îmbunătăți densitatea osoasă. S-ar putea să aibă o frecvență mai joasă și să fie mai lent decât un tors mulțumit și puteți căuta alte semne că pisica dumneavoastră are dureri. „De exemplu, ochii lor sunt adesea îngustați, sau sunt cocoșați, iar urechile lor se pot întoarce pe spate, astfel încât să poți vedea spatele urechii din față, doar puțin.”

Pisicile sunt maeștri ai controlului minții

Rozătoarele infectate cu parazitul Toxoplasma gondii, care se reproduce în intestinul pisicilor, își pierd frica de pisici. Chiar și după ce infecția a fost eliminată, creierul lor a fost ”atins” definitiv, ceea ce, evident, nu este de bun augur pentru șobolanul sau șoarecele respectiv. Ar putea pisicile să controleze și oamenii?

Se crede că o treime dintre oameni ar fi fost infectați cu T gondii (deși este mai probabil ca aceasta să fi provenit de la carnea crudă și insuficient gătită și de la legume nespălate decât de la pisici). Poate fi gravă – de aceea femeilor însărcinate li se recomandă să nu manipuleze tăvile pentru litieră – și s-a sugerat că, la unii oameni, poate crește riscul de a dezvolta schizofrenie și psihoză.

Se crede că mărește neurotransmițătorul dopamină și, deși nu există dovezi care să susțină ideea populară că o infecție cu toxoplasmoză ne face, ca și pe rozătoare, să fim atrași de pisici, nu aș pune-o în afara geniilor malefice.

Pisicile sunt foarte rapide

Pot alerga până la 50 km/h. „Sunt extrem de agile, manifestă rafale rapide de viteză și au capacitatea de a schimba rapid direcția. Acest lucru înseamnă că pisicile sunt remarcabil de eficiente și pot depăși cu ușurință oamenii”, spune Anita Kelsey, specialist în comportamentul pisicilor și autor al cărții Let’s Talk About Cats.

De asemenea, sunt atât prădător, cât și pradă. Aici viteza lor este vitală. Din punct de vedere evolutiv, pisicile au dezvoltat instincte de prădător și de pradă. „Ele sunt orientate spre a se menține în siguranță, alegând în principal fuga în locul luptei”, spune Hoile. Ca prădători, sunt eficiente, spre groaza multora – pisicile, atunci când au fost introduse, au provocat dispariția unor specii indigene.

Șuieratul este un semn de avertizare

Deoarece majoritatea pisicilor preferă să fugă decât să atace, „Când o pisică șuieră, nu spune că vrea să te rănească, ci încearcă să te facă să te îndepărtezi”, spune Hoile. „Este modul lor de a evita un atac. Este un avertisment, ca și cum ar spune: „Te voi ataca dacă te apropii mai mult, dar de fapt nu vreau să o fac”. Nu este vorba de faptul că pisica este oribilă, ci de faptul că pisica este drăguță”.

Pisicile pot avea probleme de sănătate mintală

Ca și noi, unele pisici sunt predispuse la anxietate. La pisici, se numește sindromul Pandora, „care este similar cu anxietatea la oameni, ca un răspuns anormal la stres”, spune Ellie Lee, medic veterinar și proprietar al Clinicii pentru pisici din Manchester. „Poate avea efecte fizice asupra corpului lor. De exemplu, pot face un tip de cistită care nu este cauzată de bacterii, ci de stres și inflamație la nivelul vezicii urinare”.

Ca specie, ele sunt flexibile. Ca indivizi, nu atât de mult

Ca și în cazul oamenilor, ideea că o pisică este distantă și mulțumită de propria companie se poate aplica doar unora. „Pisicile pot trăi în o mulțime de situații sociale diferite: în grupuri de pisici sau în casele noastre cu orice altă specie pe care o avem”, spune Hoile. „Dar nu toate pisicile sunt capabile să trăiască în orice situație. Ca specie, ele sunt destul de flexibile în ceea ce privește cerințele lor sociale, dar ca individ au propriile preferințe.” Lee adaugă că o pisică anxioasă poate găsi intolerabile gospodăriile cu mai multe pisici: „Le poate cauza mult stres și le este mult mai bine să fie singure”.

Puteți da sânge de câine unei pisici – dar numai o singură dată

În cazul în care o pisică are nevoie de o transfuzie de sânge de urgență, se poate folosi sânge donat de la câini, dar o singură dată. „Ele dezvoltă anticorpi împotriva sângelui”, spune Lee, așa că, dacă acesta este folosit a doua oară, pisicile pot avea o reacție fatală.

Este greu de obținut sânge donat de pisici, adaugă ea. „Există o bancă de sânge pentru câini, dar în cazul pisicilor, trebuie să le iei destul de mult și trebuie să le sedăm pentru a o face, așa că oamenii nu stau la coadă pentru a dona sângele pisicii lor. Este un chin destul de mare pentru ei să treacă prin asta”.

Pisicile pot mirosi prin gură

„Au acest organ în cerul gurii numit organul lui Jacobson”, spune Lee. „Dacă ați văzut vreodată o pisică făcând acea față ciudată în care ridică buza în sus și pare că zâmbește, înseamnă că aspiră puțin aer în acest organ pentru a analiza mirosurile neobișnuite.”

Pisicile nu se pricep foarte bine să se cațere în jos

Există un motiv pentru care pisicile au tendința de a rămâne blocate în copaci. Este din cauza ghearelor lor, care sunt, spune Kelsey, „curbate într-un singur sens, ceea ce face ca urcarea să fie ușoară, pentru a se agăța și a agăța ghearele în obiectul pe care se urcă”. Dar face ca coborârea să fie dificilă în același mod. „Majoritatea pisicilor se vor panica atunci și vor rămâne pe loc, așteptând să fie salvate”. Ele ar fi capabile să coboare, spune ea, dacă și-ar putea da seama că pot „coborî cu fundul înainte”.

Mustățile lor nu sunt fire de păr normale

„Le numim vibrissae tactile”, spune Lee. „Foliculul din care iese părul are o mulțime de terminații nervoase, așa că sunt foarte sensibile, un pic ca vârful degetelor tale. Nu ar trebui să tai niciodată mustățile unei pisici, deoarece acestea le folosesc pentru a simți lucruri din mediul lor, chiar și fluxul de aer”.

Acesta este unul dintre motivele pentru care se recomandă bolurile largi și puțin adânci pentru mâncare și apă. În bolurile mai înguste, „se poate întâmpla ca pisicile să se obosească cu mustățile, când mustățile lor gâdilă marginea bolului, ceea ce poate fi iritant pentru ele”.

Pisicile au un alt set de mustăți

Căutați setul de pe spatele picioarelor din față, cunoscut sub numele de mustăți carpatice. „Acestea oferă un feedback senzorial important pentru pisică în ceea ce privește prada: ce este necesar pentru a prinde și a aduce prada sub control pentru a o ucide”, spune Kelsey.

Lăbuțele lor sunt multifuncționale

Pisicile transpiră prin labe, spune Kelsey. „Au glande sudoripare mici între degetele de la picioare, deși principalul mod în care pisicile se răcoresc este prin faptul că se ling, gâfâie și găsesc locuri răcoroase sub sau deasupra cărora să se întindă”.

Lăbuțele lor au, de asemenea, glande olfactive, spune Hoile. „Așa că, atunci când zgârie mobila, își marchează adesea teritoriul lăsându-și mirosul în urmă”. Ea recomandă să urmăriți locul pe care îl aleg, care ar putea fi canapeaua sau mobila de lângă ușa din spate, și să puneți un stâlp de zgâriat acolo. „Ei pot marca unde vor, dar pe o suprafață adecvată”.

Priviți, cu groază, penisul pisicii

„Penisul unei pisici este acoperit de țepi cu țepi”, spune Hoile. Acest lucru stimulează femela să ovuleze după împerechere. Pisicile ovulează doar dacă s-au împerecheat. Este un proces evolutiv fascinant, dar și alarmant. „Acesta este unul dintre motivele pentru care îi încurajăm pe oameni să își sterilizeze pisicile – împerecherea nu este o experiență foarte plăcută pentru pisicile femele, deoarece este foarte dureroasă din punct de vedere fizic”, spune Lee.

O întrebare pe care nu credeam că o voi pune vreodată: dacă aveți o pisică mascul, este posibil să fiți vreodată deranjat de penisul său? Nu, spune Hoile – sunt foarte mici și ascunse. Iar dacă pisica masculină este sterilizată, spune Lee, „vârfurile penisului său cad”.

Pisicile vânează singure

Chiar dacă trăiesc cu alte pisici. Reputația lor de egoiste nu este nemeritată. „Cu excepția cazului în care asigură hrana puilor, nu împart ceea ce prind”, spune Hoile. „Nu sunt ca leii, care vânează lucruri în haită. Au tendința de a-și lua prada de unul singur”.

Pisicile nu au claviculă rigidă ca oamenii

Acesta este motivul pentru care ele sunt atât de flexibile și agile, iar noi, oamenii (și alte animale), nu. „Pisicile sunt cățărători și săritori foarte pricepuți”, spune Kelsey, „iar absența claviculelor rigide le permite o gamă mai largă de mișcări la nivelul membrelor din față.”

”Punga primordială” despre care credeam că este o burtă nemeritată

Unele pisici au o burtă flască, spune Lee, „și este doar acolo unde au niște tampoane de grăsime în zona inghinală. Se mai numește și pungă primordială și se mărește puțin din cauza creșterii în greutate. Pisicile domestice sunt probabil să fie puțin mai plinuțe decât pisicile sălbatice”. În această perioadă a anului, este posibil să vă fie cunoscută propria pungă primordială.

Pisica dumneavoastră vă vorbește

Mieunatul, spune Lee, „nu este ceva ce fac în mod obișnuit unul la celălalt. Am auzit că pisicile miaună mai ales la oameni și că este ceva ce au învățat să facă”. Pisicile sălbatice nu o fac în prezența oamenilor, ceea ce sugerează că este ceva ce pisicile de companie au învățat să ne atragă atenția.

Un studiu a constatat că atunci când o pisică toarce când vrea ceva – mâncare, în principal – conține o componentă de înaltă frecvență care amintește de plânsul unui bebeluș uman, ceea ce exploatează „prejudecățile senzoriale pe care oamenii le au pentru a oferi îngrijire”. Și de aceea, iată, ei sunt la conducere și nu voi.