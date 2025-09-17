Zilele Bucureştiului, celebrate în weekend: paradă, bătaie cu flori, spectacole, iMapp şi raliul Gumball

Zilele Bucureştiului vor fi celebrate sâmbătă şi duminică, prin concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecţii de film, expoziţii şi tururi ghidate, informează Primăria Capitalei, potrivit Agerpres.

Seria de evenimente marchează 566 de ani de la prima atestare documentară a oraşului.

„Străzi deschise” va anima Calea Victoriei cu zeci de evenimente artistice şi comunitare pentru întreaga familie. Traficul rutier va fi închis în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopţii, de sâmbătă, ora 9:00, până duminică, la ora 22:00.

Autobuzele turistice Bucharest City Tour vor circula gratuit, oferind prilejul unei plimbări relaxante. Cele 14 staţii de pe traseul cu autobuzul supraetajat sunt: Piaţa Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei (două staţii), Palatul Parlamentului, Piaţa Unirii, Universitate, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Piaţa Charles de Gaulle, şos. Kiseleff şi Piaţa Presei.

De asemenea, bucureştenii se pot plimba cu primele modele de tramvaie, gratuit, pe trasee precum Bucur Obor – Piaţa Sudului – şos. Viilor – Gara de Nord, Gara de Nord şi CFR Progresul, Gara de Nord şi Depoul Victoria.

Evenimente anunţate pentru sâmbătă

– O expoziţie de fotografie care surprinde atmosfera Capitalei din perioada interbelică va putea fi vizitată la Arcul de Triumf, între orele 10:00-17:30;

– Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului organizează reconstituiri istorico-militare şi ceremonii de omagiere a eroilor, la Arcul de Triumf şi pe Calea Victoriei, între orele 10:30 şi 13:00 şi de la 14:00 la 15:00;

– Sediul Primăriei Municipiului Bucureşti îşi deschide porţile vizitatorilor, pentru tururi ghidate, proiecţii de film, expoziţii şi activităţi creative, între orele 10:00-03:00. Accesul este gratuit;

– Şase tururi ghidate în centrul Bucureştiului vor fi organizate de Muzeul Municipiului Bucureşti, începând cu ora 10:00. Acestea vor avea ca punct de plecare: Universitatea din Bucureşti, strada Sfânta Vineri (zona fostei Sinagogi Malbim), Hanul lui Manuc, Curtea Veche, Piaţa Rosetti nr. 1, Palatul Suţu (Sala medievală);

– Debarcaderul Operei va găzdui, sâmbătă şi duminică, dezbateri, ateliere, plimbări pe apă, expoziţii şi spectacole, precum şi activităţi sportive şi artistice, demonstraţii ştiinţifice şi tururi ghidate. Evenimentul „Dâmboviţa Delivery” face parte din iniţiativa Dâmboviţa Apă Dulce, de regenerare urbană şi ecologică;

– Expoziţii foto cu imagini de epocă, proiecţii de filme documentare, studiouri foto retro şi animatori costumaţi vor readuce atmosfera interbelică a oraşului. Evenimentul organizat de PROEUDS va avea loc în Piaţa Universităţii, între orele 10.00 – 22.00;

– O expoziţie de vehicule şi materiale istorice va avea loc, sâmbătă şi duminică, pe Bd Gheorghe Duca, între orele 10:00 – 18:00, în cadrul „Urban Move Expo”, desfăşurată în contextul Săptămânii Europene a Mobilităţii;

– Vizite la trenul prezidenţial, expoziţii CFR şi curse speciale pe rute metropolitane, între orele 10:00-18:00, în Gara de Nord;

– Tururi ghidate pe pista de zbor se vor desfăşura la Aeroportul Băneasa, sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 – 16:00 (exclusiv pe bază de înscriere). Pe pistă va fi amplasată şi aeronava ROMBAC;

– Vizitatorii mici şi mari vor putea planta copaci şi flori în Parcul Ateneului, zona Sălii Palatului şi Parcul Kretzulescu, de la ora 10.00, în cadrul unui eveniment organizat de ALPAB. De asemenea, vor avea loc workshopuri susţinute de arhitecţi peisagişti;

– Primul festival cultural din România dedicat exclusiv copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani va putea fi urmărit la Opera Comică pentru Copii, între orele 10.00 – 20.00;

– Opera Comică pentru Copii va susţine între orele 11:00 – 12:30 un spectacol cu fanfară în Foişorul din Cişmigiu;

– O paradă spectaculoasă pe Calea Victoriei, între orele 16:30 – 18:00, va recrea atmosfera de altădată: cai, costume de epocă, artişti şi personaje istorice. Punctul de plecare este bulevardul Dacia. Un moment special al manifestării va fi susţinut de Circul Metropolitan Bucureşti, care va prezenta un mini-show în dreptul Casei Armatei – Cercul Militar Naţional.;

Defilarea se va încheia pe platoul din Piaţa Universităţii, unde publicul este aşteptat să ia parte la tradiţionala şi îndrăgita „Bătaie cu flori”, între orele 18:00-19:00;

– Street Food Festival, desfăşurat în cadrul iMapp, va avea loc între orele 16:00 – 23:00, în Piaţa Constituţiei. Tot în cadrul iMapp vor avea loc concerte susţinute de: Sylvio, DJ Varer & Christian Thomson, Adrian Şaguna & Arias / Emil Vergo, HVMZA & maestrul Gheorghe Zamfir cu Orchestra Metropolitană Bucureşti, condusă de dirijorul Daniel Jinga;

– Un concert susţinut de Filarmonica „George Enescu”, dirijată de Tiberiu Soare, alături de soliştii Veronica Anuşca şi George Vîrban, va avea loc între orele 19:00- 22:00, în Piaţa Festivalului George Enescu;

– Piaţa Constituţiei va găzdui între orele 20:00- 23:00 ediţia aniversară iMapp Bucharest, cu tema „Art Is All Around”. Publicul va putea urmări, pe faţada de 23.000 mp a Palatului Parlamentului, lucrări ale unor artişti internaţionali care concurează pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2025;

– Proiecţii de filme documentare, scurt metraje de ficţiune şi proiecţia în premieră outdoor a filmului „Nasty”, la Palatul CEC, între orele 20:00 – 3:00;

– În cadrul Dâmboviţa Delivery, între orele 21:00 – 22:00, pe râul Dâmboviţa, în zona Operei Române, va avea loc „Sirene pe Dâmboviţa”, prima instalaţie-spectacol pe apă din România.

Evenimente anunţate pentru duminică

– continuă Food Truck Festival în Piaţa Constituţiei, în cadrul iMapp, dar şi evenimentul organizat de PROEDUS, în Piaţa Universităţii (cu expoziţii foto, proiecţii de filme documentare, studiouri foto retro şi animatori costumaţi);

– Traseul Parada personajelor de poveste a Teatrului Ion Creangă va avea loc pe Calea Victoriei (din bd. Dacia pana la intersecţia cu Athenee Palace), între orele 16:30 – 18:00;

– Parada Gumball 3000 va sosi în Piaţa Constituţiei începând cu ora 19:30. Legendarul raliu internaţional va include peste 100 de supermaşini, conduse de o distribuţie internaţională de celebrităţi, din peste 40 de ţări. În exclusivitate pentru Bucureşti, la ora 18:45 va avea loc lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”.

Programul muzical al serii, oferit de Gumball 3000, include: artistul afrobeats Adekunle Gold la ora 20:00, rapperiţa americană EVE la ora 20:30 şi DJ-ul olandez Afrojack la ora 21:00. Spectacolul se va încheia cu un set special back-to-back susţinut de Afrojack şi Vikkstar, membru al grupului britanic Sidemen, care vor urca pe scenă la ora 22:00;

– În Piaţa Festivalului George Enescu, de la ora 18:00, are loc concertul „Opereta Stars”, iar la 19:00, Big Band-ul Radio România, condus de Simona Strungaru, închide festivalul.

Toate evenimentele şi programul complet sunt disponibile în link-ul: https://566.pmb.ro/ .