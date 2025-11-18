Ziariștii serviciului internaţional al postului RFI au intrat în grevă / Ce reclamă jurnaliștii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jurnaliştii serviciului internaţional al Radio France Internationale (RFI) care lucrează la Paris au început marţi o grevă pe termen nelimitat pentru a denunţa ”o degradare îngrijorătoare a condiţiilor de muncă”, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Impactul acestei măsuri este totuşi ”dificil de evaluat” pentru acest post, a indicat un purtător de cuvânt al conducerii RFI. Aceasta se va întâlni în cursul după-amiezii cu reprezentanţii sindicatelor, potrivit cărora postul cunoaşte ”perturbări”.

RFI, post public, este difuzat la nivel mondial în franceză şi în alte 16 limbi. Ea se bazează pe aproape 1.700 de posturi de radio partenere ce reiau programele RFI, revendicând peste 60 de milioane de ascultători săptămânal.

În preavizul lor de grevă, reprezentanţii organizaţiilor sindicale CFDT, CFTC, CGT, FO şi SNJ subliniază că, începând din februarie 2022, de la declanşarea războiului din Ucraina, ”multiplicarea reportajelor privind zone periculoase a extins considerabil volumul de muncă până în punctul punerii în pericol a sănătăţii jurnaliştilor vizaţi”.

”Aceştia din urmă suportă, printre altele, o diminuare a remuneraţiei în timpul misiunilor lor, situaţie inacceptabilă în raport cu riscurile implicate şi responsabilităţile asumate”, ceea ce antrenează o pierdere atunci când ei pleacă în misiuni, subliniază sindicatele.

Într-un comunicat, ACORFI, asociaţia corespondenţilor RFI, şi-a exprimat sprijinul cu greviştii de la Paris, evocând o ”îngrijorare persistentă” în interiorul postului de radio şi o ”degradare a condiţiilor de muncă ce pot avea consecinţe evidente asupra calităţii informaţiei”.

RFI face parte din France Medias Monde (FMM), aripa audiovizualului public francez orientată către străinătate. Din FMM mai fac parte canalul de informaţii France 24 (ce emite în franceză, engleză, arabă şi spaniolă) şi postul de radio în limba arabă Monte Carlo Doualiya (MCD).