Zelenski se întâlneşte la Kiev cu premierul slovac Robert Fico, în prezenţa preşedintelui Consiliului European, pentru a discuta despre importurile ruseşti de petrol pe care le face Bratislava

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni vineri la Kiev cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cu premierul slovac, Robert Fico, pentru a discuta despre probleme energetice, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Adjunctul ministrului ucrainean al energiei, Roman Andarak, a declarat vineri la Copenhaga că Zelenski urmează să discute cu Fico, în cadrul întâlnirii lor, despre eliminarea treptată a livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina.

Slovacia depinde în mare măsură de livrările de petrol din Rusia prin conducta Drujba, a cărei infrastructură a fost atacată recent de drone ucrainene, provocând întreruperi repetate ale aprovizionării, ceea ce a stârnit o reacţie furioasă din partea Bratislavei.

Ucraina, care se luptă cu o invazie rusă pe scară largă din februarie 2022, a solicitat în repetate rânduri altor ţări să înceteze achiziţionarea de petrol rusesc pentru a priva Moscova de fondurile necesare pentru a duce războiul.

Dar Slovacia şi Ungaria, care au lideri naţionalişti apropiaţi de Putin, depind în continuare în mare măsură de importurile de gaz rusesc şi au criticat în repetate rânduri Ucraina pentru atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti.

Premierul Fico a fost criticat săptămâna aceasta pentru că s-a distanţat de UE şi a participat la parada militară din China, având discuţii bilaterale cu Xi Jinping şi Vladimir Putin. Fico a criticat în mod deschis UE la Beijing şi a vorbit despre necesitatea „normalizării” relaţiilor cu Rusia, o opinie care nu este deloc împărtăşită de restul blocului european.

Potrivit preşedintelui finlandez Alexander Stubb şi oficialilor de la Casa Albă, preşedintele Donald Trump a spus în discuţia sa de joi cu liderii europeni şi cu Zelenski că ţările europene nu ar trebui să achiziţioneze combustibil din Rusia pentru a ajuta la refinanţarea maşinăriei de război a Moscovei, în contextul agresiunii continue asupra Ucrainei.

UE a elaborat deja planuri pentru eliminarea treptată a energiei ruseşti până la sfârşitul anului 2027, dar Trump pare să sugereze că acestea ar trebui accelerate, comentează The Guardian.

UE ia în considerare un plan care să permită importatorilor să rezilieze contractele de gaze ruseşti fără penalităţi.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat vineri dimineaţă că „fie şi în condiţii de pace”, opinia sa este că nu ar trebui să se mai facă importuri din Rusia şi a confirmat că se va întâlni cu Chris Wright, responsabilul american pentru securitate energetică, pentru a discuta mai pe larg despre acest subiect săptămâna viitoare.