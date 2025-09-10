G4Media.ro
Zelenski regretă „lipsa de acţiune” a Occidentului, în contextul dronelor ruseşti care…

volodimir zelenski, ucraina, kiev, presedinte ucrainean, razboi, transee
Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua)

Zelenski regretă „lipsa de acţiune” a Occidentului, în contextul dronelor ruseşti care au invadat spațiul Poloniei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns miercuri „lipsa de acţiune” a liderilor occidentali în urma interceptării miercuri dimineaţa de către Polonia a unor presupuse drone ruseşti care au intrat în spaţiul său aerian, relatează AFP, conform Agerpres.

„Au existat multe declaraţii, dar până acum există o lipsă de acţiune”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic, apreciind că „Rusia nu a primit un răspuns ferm (…) care s-ar traduce prin măsuri concrete”.

Zelenski a afirmat că apariţia acestor drone pe teritoriul polonez a fost o „manevră calculată a Rusiei” pentru a „testa limitele posibilului” şi „răspunsul” ţărilor NATO.

Liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că a discutat telefonic miercuri cu premierul polonez Donald Tusk şi premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

El a spus că s-a oferit sa împărtăşească experienţa Ucrainei în combaterea dronelor.

Cel puţin 19 drone armate ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţa devreme, determinând armata poloneză, precum şi alte aeronave şi sisteme de apărare aeriană ale unor aliaţi precum Ţările de Jos, Germania şi Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO.

Guvernul polonez a calificat incidentul drept „un act de agresiune”, în timp ce Rusia a negat „orice intenţie de a ataca Polonia” şi şi-a exprimat disponibilitatea de a deschide consultări cu această ţară.

