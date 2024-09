Zelenski mulţumeşte României în mesajul video către ucraineni, după ce Iohannis a promulgat legea pentru donarea sistemului Patriot: „Acesta este un lucru care va sprijini cu adevărat poporul nostru”

Volodimir Zelenski a mulţumit din nou României după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru donarea unui sistem Patriot către Ucraina, declarându-se recunoscător şi îndemnând ceilalţi aliaţi ai Kievului să furnizeze tot ajutorul promis în materie de apărare antiaeriană, în condiţiile în care Ucraina trebuie să facă faţă unor atacuri tot mai intense şi mortale din partea Moscovei, nu numai în estul ţării, ci din ce în ce mai des inclusiv în vestul îndepărtat al ţării, transmite News.ro.

„Astăzi, România a aprobat decizia de a furniza Ucrainei sistemul Patriot, iar eu îmi exprim recunoştinţa sinceră pentru acest lucru. Ne aşteptăm, de asemenea, ca partenerii noştri să furnizeze Ucrainei întregul pachet de apărare aeriană şi alte tipuri de asistenţă – exact pachetul convenit la summitul NATO de la Washington din iulie anul trecut”, a scris pe X preşedintele Volodimir Zelenski.

Today, Romania approved the decision to provide Ukraine with the Patriot system, and I express my sincere gratitude for this. We also expect that our partners will deliver the full package of air defense and other assistance to Ukraine – the very package agreed upon at the NATO… pic.twitter.com/3uI3YkZ45f

El a menţionat ajutorul României şi în discursul video adresat joi seara compatrioţilor. „România a luat deja o decizie clară cu privire la sistemul Patriot pentru Ucraina. Această decizie a fost luată la toate nivelurile. Eu sunt recunoscător pentru ea”, a spus Zelenski.

Marţi, când Parlamentul României aprobase legea promulgată joi de preşedintele Iohannis, Zelenski menţionase de asemenea acest lucru în discursul său zilnic către compatrioţi şi mulţumise Bucureştiului spunând: „Ne bazăm pe (sistemul) Patriot, pe care România se pregăteşte să îl transfere. Sunt recunoscător pentru acest pas de asistenţă din partea României. Acesta este un lucru care va sprijini cu adevărat poporul nostru, ţara noastră, întreaga noastră regiune”, a afirmat Zelenski.

Joi, preşedintele Zelenski a mai anunţat că au fost intensificate contactele cu partenerii pentru a obţine noi mijloace de a contracara agresiunea rusă. „Ministrul ucrainean al apărării a avut o serie de reuniuni în Franţa, Regatul Unit şi Germania. Suntem în comunicare permanentă cu partenerii noştri americani şi apreciem foarte mult cooperarea noastră cu Italia”, a spus Zelenski. „De asemenea – a continuat el – suntem bine pregătiţi pentru viitoarea reuniune în format Ramstein, care va avea loc în curând. Toate acordurile pe care le încheiem cu partenerii noştri trebuie să fie puse în aplicare cât mai rapid posibil. Atunci când deciziile sunt luate rapid, Rusia nu are timp să se adapteze, iar noi obţinem rezultate deosebit de valoroase. Acest lucru se aplică protecţiei oraşelor şi comunităţilor noastre împotriva atacurilor, susţinerii soldaţilor noştri pe linia frontului şi rezilienţei ţării şi poporului nostru”, a punctat preşedintele ucrainean.

Referindu-se la situaţia de pe frontul din est, în special la Pokrovsk, unde Rusia face cuceriri teritoriale în ultima vreme, Zelenki a spus că efectivele ucrainene vor fi sporite, „sarcina principală” fiind „să doboare” cât mai multe dintre forţele ocupantului.

Este o strategie care aminteşte de cea de la Bahmut, localitate cucerită de forţele ruse anul trecut după luni de zile de rezistenţă eroică ucraineană, care a dus la multe pierderi de ambele părţi. Kievul a argumentat atunci că în felul acesta, forţele ruse au fost ţinute în loc şi împiedicate să atace alte zone.

În discursul de joi seara, Zelenski a menţionat, din nou, incursiunea ucraineană din regiunea rusă Kursk, reconfirmând că ea va continua. „Menţinem liniile definite şi dovedim lumii în fiecare zi a operaţiunii Kursk că Rusia poate pierde acest război, iar singurul lucru de care este nevoie pentru aceasta este determinarea noastră suficientă şi determinarea tuturor celor din lume care sunt responsabili pentru starea de lucruri din lume. Nu este treaba Moscovei să determine viitorul poporului nostru. Şi aşa ar trebui să fie întotdeauna” – şi-a încheiat Zelenski discursul.