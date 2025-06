Zbor spre Zakynthos întârziat peste 10 ore pe Aeroportul Timișoara / ”Aeronava care era planificată să opereze acest zbor a suferit niște defecțiuni tehnice”

Pasagerii unui zbor charter Animawings către insula grecească Zakynthos au fost nevoiți să aștepte peste zece ore pe Aeroportul Internațional Timișoara, din cauza unei defecțiuni tehnice a aeronavei inițiale. Reprezentanții companiei spun că au intervenit cât de repede au putut, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Pasagerii unui zbor Animawings, care trebuia să efectueze o cursă spre Zakynthos, au blocați mai mult de zece ore în Aeroportul din Timișoara.

“Am fost anunțați toți prin e-mail că se va decala și va pleca la 9.35. Am venit dimineața, majoritatea dintre noi, la ora 7.00 pentru check-in de ora 9.00. La jumătate de oră după am aflat că, de fapt, va fi plecarea la ora 10.30. După altă jumătate de oră aflăm că, de papt, se pleacă la ora 12.45, amânare de care nimeni nu ne-a anunțat, tot de pe panou am aflat. Ni s-a oferit un voucher pentru a ne cumpăra alimente și băuturi din cadrul aeroportului, nicio altă explicație, nici din partea companiei aeriene, nici din partea agenției de turism. Am rămas cumva blocați în aeroport pentru că am aflat la ora 12.25 că zborul va fi la ora 17.45”, spune Ingrid, una dintre pasagere.

Directorul comercial al companiei aeriene, Diana Dima, a explicat pentru Radio Timișoara că zborul a fost întârziat de o defecțiune care a impus aducerea la Timișoara a unei aeronave din Berlin.

“Această cursă Timișoara- Zakynthos, care este o cursă operată în regim charter pentru un tour-operator din zona de turism, are o întârziere de aproape 10 ore din cauze tehnice, adică aeronava care era planificată să opereze acest zbor a suferit niște defecțiuni tehnice. Am găsit o altă aeronavă de înlocuire care deja a aterizat la Timișoara venind de la Berlin. Am căutat cea mai rapidă soluție, dar din păcate avioanele nu stau la sol prea mult, așa că a fost destul de complicat să găsim foarte repede o înlocuire”, spune Diana Dima.

Animawings, al cărui zbor a înregistrat astăzi o întârziere de zece ore, a anunțat recent că lansează din luna octombrie și zboruri Timișoara – Dubai și Timișoara – Istanbul. Compania aeriană este una românească și are avioane noi.