Au început lucrările pe șantierul Spitalului de Copii de 1 miliard de euro, care se construiește de la zero, în Cluj / Vicepreședinte CJ: Dacă primim și acum fondurile din PNRR, putem termina spitalul

Șantierul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii în sistem Monobloc a demarat după ce administrația județeană a emis ordinul de începere a lucrărilor, anunță Actual de Cluj.

La o rectificare bugetară din luna iunie, CJ Cluj a alocat pentru lucrările din acest an peste 84 de milioane de lei, în așa fel încât constructorul cu care instituția a semnat contractul pentru execuția obiectivului, firma Bog’Art să accelereze lucrările.

Vicepeședintele CJ Cluj, Radu Rațiu, a arătat, pentru Actualdecluj.ro, că este inadmisibil ca un obiectiv de importanță regională cum este cel pornit la Cluj nu a primit nicio finanțare în PNRR sau nu este susținut de la nivel național.

„În PNRR, suntem pe lista de rezervă. Am discutat cu constructorul și, dacă am fi finanțați, putem termina spitalul. Mai ales că se discută și de prelungirea PNRR cu un an. Ei își pot mobiliza efectivele pe care le au pe acest șantier”, a spus oficialul.

CJ Cluj anunțat că estima că 200 milioane de euro vor primi prin Programul Operațional Sănătate (POS) 2021-2027, dar și că diferența de bani va fi obținută prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (BEI) cu dobândă mică, de circa 1-2%.

Vitorul Spital Pediatric Monobloc va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI. Vor fi aici 8 săli de operație, 18 secții din care secție îngrijiri cronice și paliative, ATI, compartiment arși etc.