Marcel Ciolacu vrea investiții din Qatar în Portul Constanța și Aeroportul Timișoara. El discută posibile parteneriate pentru autostrada Comarnic – Brașov și calea ferată Predeal – Brașov

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri într-o conferință cu premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, că urmează să discute cu Fondul suveran de investiții al statului Qatar un pachet de potențiale investiții în valoare de 15 miliarde de euro.

Ciolacu a spus că vrea ca statul Qatar să investească prioritar în Portul Constanța. ”Ne dorim să dezvoltăm portul pentru a juca un rol cheie în platforma logistică și în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Avem nevoie de expertiza qatareză în ce privește managementul portuar, dar și digitalizarea și dezvoltarea portului”, a spus premierul.

De asemenea, Ciolacu a anunțat că vrea investiții din Qatar și în Aeroportul Internațional Timișoara.

Premierul a mai spus că discută posibile parteneriate public-private pentru construcția autostrăzii Comarnic – Brașov și căii ferate Predeal – Brașov.

Ciolacu e în Qatar împreună cu o delegație din care fac parte mai mulți miniștri.

Qatar este un stat care s-a dezvoltat economic rapid în ultimele decenii pe baza veniturilor din petrol și gaze. Ulterior, guvernul qatarez a început să investească petrodolarii în diversificarea economică internă, dar și în alte state de pe toate continentele.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu:

Am venit plin de speranță în această vizită oficială convins că în perioade complicate trebuie să găsim noi oportunități de dialog și cooperare cu state cu care împărtășim viziuni și valori comune în acest context internațional dificil.

Statul Qatar este un broker de securitate respectat în Orientul Mijlociu, la fel cum România este un factor de stabilitate recunoscut în Europa de Est.

Tocmai de aceea, sunt aici pentru a transmite un mesaj puternic că România este alături de Qatar, pentru ca împreună cu Statele Unite, partenerii din Uniunea Europeană și din regiune, să susținem eforturile de pace și pentru restabilirea securității în Orientul Mijlociu.

Sunt pe deplin de acord că trebuie să adoptăm o poziție echilibrată și să încurajăm părțile să manifeste reținere imediată pentru prevenirea unor evenimente periculoase.

Diplomația și dialogul trebuie să fie mai puternice decât armele. Iar rolul de mediator asumat de Qatar de-a lungul timpului, în dosare internaționale complexe, va fi cu siguranță un argument solid pentru detensionarea situației.

De aceea, i-am transmis Excelenței Sale că România este pregătită să se ralieze eforturilor regionale și internaționale de a fi parte a unei soluții constructive care să evite extinderea conflictului în Orientul Mijlociu.

Rolul de actor cu influență regională semnificativă a fost demonstrat, de altfel, recent de statul Qatar în facilitarea negocierilor care au condus la eliberarea în siguranță a ostaticilor din Fâșia Gaza, inclusiv a unor persoane care dețin cetățenia română.

În acest sens, permiteți-mi să vă mulțumesc, Excelența Voastră, atât în calitatea mea de prim-ministru, cât și în nume personal, pentru eforturile pe care le-ați depus pentru ca românii noștri să se întoarcă teferi acasă.

Pentru mine, astfel de gesturi de profundă prietenie – cum a fost și sprijinul din pandemie când ați donat României echipamente medicale și materiale sanitare sunt dovada concretă că statele noastre au capacitatea să construiască un parteneriat aprofundat care să dobândească valențe strategice.

Iar acest parteneriat consider că trebuie să fie unul extrem de pragmatic și realizat în jurul proiectelor economice concrete și investițiilor.

Acesta este motivul pentru care sunt însoțit de mai mulți miniștri din Guvern, din domenii strategice de interes reciproc precum transporturile, energia, economia, agricultura și digitalizarea.

Avem în analiză proiecte cu o valoare totală de peste 15 miliarde de euro. Îmi doresc ca România să fie poarta de investiții a statului Qatar în Uniunea Europeană. În acest sens, am propus Excelenței sale realizarea unui task force care să fie operaționalizat foarte repede, în maximum o lună, în care să fie analizate toate aceste proiecte prioritare.

Avem un plan comun foarte concret. Toate aceste oportunități de investiții le voi detalia împreună cu miniștrii de resort în cadrul întâlnirii pe care o voi avea astăzi cu Fondul Suveran de Investiții al statului Qatar, unul dintre cele mai solide și importante la nivel mondial.

Prioritatea este Portul Constanța care a devenit cel mai important hub de distribuție la Marea Neagră pentru Europa Centrală și de Est.

Ne dorim să dezvoltăm Portul Constanța pentru a juca un rol cheie de platformă logistică și în perspectiva procesului de redresare și reconstrucție a Ucrainei. Avem nevoie de expertiza și experiența companiilor qatareze în ceea ce privește managementul și operațiunile portuare, dar și digitalizarea și dezvoltarea portului.

De asemenea, vom discuta și posibilitatea altor proiecte de infrastructură printre care dezvoltarea capacității Aeroportului Internațional Traian Vuia din Timișoara, finanțarea construcției autostrăzii Comarnic-Brașov și modernizarea căii ferate Predeal-Brașov.

Vorbim de proiecte mature care pot fi realizate în parteneriat public-privat. Am solicitat ca toți miniștrii prezenți să își prezinte proiectele și să valorifice oportunitatea pe care o avem pentru atragerea de investiții în România.

Excelența voastră,

Statul Qatar a organizat recent unul dintre cele mai de succes Campionate Mondiale de Fotbal. Este cea mai frumoasă lecție pe care ați predat-o tuturor celor care au avut la început îndoieli în această privință. Și este o lecție predată prin sport. Însă acest succes a avut în spate multă muncă, dăruire și investiții.

Îmi doresc același lucru pentru țara mea. Vreau ca împreună să facem acele investiții care să dezvolte România și să contribuie deopotrivă la prestigiul țării dumneavoastră în cadrul Uniunii Europene. Și poate, la un moment dat, cu sprijinul dumneavoastră, vom avea și noi șansa să atingem performanța statului Qatar în domeniul organizării de competiții sportive.

Vă mulțumesc mult!