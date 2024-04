Zara și H&M, acuzate de legături cu defrișările ilegale din Brazilia

O investigație a ONG-ului britanic Earthsight a dezvăluit că cei doi giganți ai industriei de modă fast fashion s-ar aproviziona cu bumbac din regiunea tropicală Cerrado, contribuind astfel la despăduriri, scrie Le Figaro.

Regiunea braziliană Cerrado, renumită pentru savană, precum și pentru flora și fauna sa, este afectată de defrișările ilegale. Într-un raport, ONG-ul britanic Earthside acuză H&M și Zara că sunt”legate” de defrișările ilegale la scară largă din Brazilia, de acapararea terenurilor, de corupție și de violență pe plantațiile de bumbac deținute de subcontractanții lor. Folosind imagini din satelit, hotărâri judecătorești, înregistrări privind transportul produselor și investigații sub acoperire, Earthside a compilat și analizat datele publicate joi într-un raport intitulat”Crimele modei: giganții europeni din domeniul modei legați de bumbacul murdar din Brazilia”. ONG-ul afirmă că a depistat 816.000 de tone de bumbac provenind de la două dintre cele mai mari companii agroindustriale din Brazilia – SLC Agrícola și Horita Group – din vestul statului Bahia.

Familiile braziliene care dețin aceste ferme au”un dosar greu de procese, condamnări pentru corupție și amenzi de milioane de dolari pentru defrișări ilegale”, afirmă ONG-ul. Ele operează într-o parte din regiunea Cerrado, o savană renumită pentru bogăția florei și a faunei sale. Aceste tone de bumbac au ajuns apoi în opt fabrici de textile din Asia, de unde se aprovizionează cei doi giganți ai fast fashion-ului, spaniolii de la Zara și suedezii de la H&M.

O certificare profund defectuoasă

Tot acest bumbac a fost certificat ca fiind”durabil” de către organizația non-profit Better Cotton (BC), potrivit Earthside. „Pentru a se asigura că bumbacul provine din surse etice, cele două companii se bazează pe bumbacul furnizat de fermieri certificați de Better Cotton, cel mai cunoscut sistem de certificare a bumbacului durabil din lume”, dar care are”deficiențe majore”, deplânge Earthside. Better Cotton a declarat pentru Earthside că”a însărcinat un auditor independent să efectueze vizite de verificare” în urma raportului ONG-ului.

„Luăm foarte în serios acuzațiile la adresa Better Cotton, întrucât specificațiile sale interzic strict în caietele de sarcini practici precum uzurparea terenurilor și defrișările”, a declarat Inditex (compania mamă a Zara). Inditex solicită rezultatele anchetei independente”cât mai curând posibil”. „H&M nu a negat legăturile de afaceri dintre furnizorii săi din Asia” și grupul Horita și SLC, ci mai degrabă „a subliniat angajamentul său de lungă durată de a se aproviziona cu materii prime în mod responsabil”, potrivit Earthside. La jumătatea lunii martie, statele membre ale Consiliului European au aprobat o legislație care creează o”obligație de vigilență” care impune companiilor din UE obligația de a proteja mediul și drepturile omului în lanțurile lor de producție globale.