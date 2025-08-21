WeightWatchers pariază din nou pe comunitate, în era medicamentelor-minune pentru slăbit

Într-o perioadă în care pierderea în greutate pare să fie „la o injecție distanță”, WeightWatchers, compania-fanion a industriei dietelor, cu o istorie de 62 de ani, își regăsește direcția mizând pe punctul său forte: comunitatea, scrie Bloomberg.

După o restructurare dureroasă și o intrare în faliment (Chapter 11) în luna mai, urmată de ieșirea din insolvență cu 70% mai puține datorii, WW International se repoziționează într-o piață dominată de medicamente ca Wegovy (Novo Nordisk) și Zepbound (Eli Lilly), care ajută pacienții să piardă până la 20% din greutate în câteva luni. Aceste tratamente nu oferă însă sprijin în privința efectelor secundare, a nutriției corecte sau a etapelor următoare atunci când rezultatele stagnează.

„Comunitatea nu este mai puțin importantă astăzi, dimpotrivă: e mai importantă ca oricând”, a declarat marți CEO-ul Tara Comonte la Bloomberg New York.

Comonte a preluat conducerea în februarie, după ani de turbulențe marcați de pierderi financiare, demisii în masă și retragerea ambasadoarei-vedetă Oprah Winfrey. Restructurarea a adus aproape o echipă executivă complet nouă, inclusiv pe Julie Rice, co-fondatoarea SoulCycle, acum Chief Experience Officer, responsabilă de reconstruirea brandului și de lansarea unor noi inițiative comunitare.

Compania nu renunță la medicamentele anti-obezitate, dar le va oferi membrilor acces la versiuni cu discount prin programele oficiale ale producătorilor, renunțând la compuși (versiuni mai ieftine, neomologate) după ce criza de aprovizionare s-a încheiat.

WeightWatchers încearcă acum să combine suportul clasic, cele 20.000 de grupuri lunare, majoritatea față în față, cu atragerea noii generații de consumatori. Strategia include extinderea programelor către alte zone de interes medical, precum menopauza, și integrarea comunității în locuri frecventate de tineri.

„Imaginați-vă să mergi la clasa ta de fitness preferată și apoi, în același loc, să participi la un check-in de 30 de minute despre sănătatea greutății”, a spus Rice.

Într-o industrie în care injecțiile GLP-1 au schimbat regulile jocului, WeightWatchers vrea să demonstreze că nu doar numărul de kilograme contează, ci și sprijinul uman și adaptarea pe termen lung.