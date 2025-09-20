G4Media.ro
Washingtonul anunţă că a ucis un lider al Statului Islamic în Siria…

Sursa foto: military.com

Washingtonul anunţă că a ucis un lider al Statului Islamic în Siria „care ameninţa direct teritoriul american”

Armata americană a anunţat că a ucis vineri, în timpul unui raid în Siria, un lider al grupării jihadiste Statul Islamic (ISIS) „care ameninţa în mod direct teritoriul american”, transmite News.ro.

Statele Unite au baze militare în Siria şi desfăşoară în mod regulat operaţiuni împotriva ultimelor bastioane jihadiste pentru a împiedica orice resurgenţă a ISIS în regiune.

Omar Abdul Qader, ucis vineri, „era un membru al ISS care căuta în mod activ să atace Statele Unite”, se arată în comunicatul Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

„Moartea sa afectează capacitatea acestei organizaţii teroriste de a planifica şi de a lansa atacuri împotriva americanilor sau a partenerilor noştri”, adaugă Centcom.

Este al doilea raid – un termen care implică prezenţa trupelor terestre – în mai puţin de două luni condus de armata americană, după un altul la sfârşitul lunii iulie împotriva unui lider al ISIS.

ISIS a cucerit în 2014 vaste teritorii în Siria, înainte de a fi învins în 2019 de forţele kurde siriene, ajutate de coaliţia internaţională anti-jihadistă, în plin război civil.

Cu toate acestea, grupul păstrează celule dormite în zonele deşertice şi continuă să lanseze atacuri.

