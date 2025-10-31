Democraţii americani se plâng că au fost excluşi de la o informare privind acțiuni ale armatei în apropierea Venezuelei / „Nu aşa ar trebui să funcţioneze sistemul”

Administraţia preşedintelui Donald Trump a organizat o informare destinată exclusiv republicanilor, cu privire la loviturile americane asupra unor presupuse nave de transport de droguri din apropierea Venezuelei – o practică pe care un important senator democrat a numit-o joi „o tendinţă periculoasă” de creştere a partizanatului în domeniul securităţii naţionale. relatează Reuters, transmite News.ro.

„Nu aşa ar trebui să funcţioneze sistemul”, a declarat senatorul Mark Warner din Virginia, membru de rang înalt şi fost preşedinte al Comisiei pentru Informaţii a Senatului, în cadrul unei conferinţe de presă despre această informare, care a avut loc miercuri.



„Când politizezi procesul decizional privind trimiterea militarilor noştri în zone de risc, le pui viaţa în pericol”, a spus el.



Warner a precizat că administraţia şi-a prezentat justificarea juridică pentru atacuri în cadrul informării, exprimându-şi îndoiala cu privire la necesitatea clasificării acestor informaţii.



Membrii Congresului, în special democraţii, au cerut mai multe detalii despre atacurile asupra ambarcaţiunilor din largul coastelor sud-americane, care au provocat moartea a aproape 60 de persoane în ultimele săptămâni, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Venezuela şi Columbia.



Tradiţional, administraţiile prezidenţiale din ambele partide i-au informat pe membrii „Grupului celor Opt” – liderii comisiilor de informaţii şi ai Senatului şi Camerei Reprezentanţilor din ambele tabere – în legătură cu acţiunile majore de securitate naţională. De asemenea, se organizează frecvent sesiuni clasificate pentru toţi membrii Congresului.



Întrebată despre excluderea democraţilor de la informarea de miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, nu a răspuns direct, acuzând în schimb democraţii că „apără traficanţii străini de droguri”.



Ea a afirmat că administraţia a organizat deja şase informări bipartizane şi că altele sunt programate, şi că Pentagonul a pus la dispoziţie oficiali de rang înalt pentru a răspunde întrebărilor.



Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că departamentul a organizat informări bipartizane şi va continua să facă acest lucru, fără a comenta direct cu privire la şedinţa de miercuri.



Concentrarea militară în Caraibe



Pentagonul a oferit puţine detalii publice despre persoanele vizate în atacuri, dar a recunoscut că unele proveneau din Venezuela, Columbia şi Ecuador.



Administraţia Trump insistă că ţintele erau implicate în traficul de droguri, fără însă a prezenta dovezi sau a explica public baza legală pentru decizia de a ataca ambarcaţiunile în loc să le intercepteze şi să aresteze persoanele aflate la bord.



Trump a ordonat, de asemenea, o amplă concentrare militară în zona Caraibelor.



Senatorii democraţi şi republicani au introdus rezoluţii care ar bloca atacurile fără aprobarea Congresului, invocând prevederea Constituţiei SUA potrivit căreia Congresul, nu preşedintele, autorizează actele de război. O rezoluţie a fost respinsă la limită, iar o a doua urmează să fie supusă votului în următoarele săptămâni.



Securitate naţională partizană?



Warner a spus că administraţia Trump transformă de luni de zile securitatea naţională într-o chestiune partizană, oferind ca exemplu decizia de a convoca doar republicani în Congres atunci când SUA au lansat un atac asupra Iranului în iunie.



În septembrie, vizita sa de supraveghere planificată la o agenţie de informaţii a fost anulată după critici venite din partea unui activist de extremă dreapta.



Warner a apreciat că senatorul Mike Rounds, din Dakota de Sud, a declarat după informare că democraţii ar fi trebuit incluşi, dar a adăugat că şi alţi republicani ar fi trebuit să se pronunţe public.



Reprezentanţii lui Rounds nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii şi nici purtătorul de cuvânt al senatorului Tom Cotton din Arkansas, preşedintele republican al comisiei de informaţii.



Un consilier din Congres a precizat că oficialii administraţiei au ţinut joi o informare clasificată pentru Comisia pentru Forţele Armate a Camerei Reprezentanţilor, la care au participat membri din ambele partide