Cea mai mare bătălie a roboților din Europa: lupte de sumo, curse de viteză și labirinturi inteligente / Aproape 1.200 de roboţi la ROBOFEST în campusul Politehnicii București

Campusul Politehnicii Bucureşti va deveni, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, arena celei mai mari bătălii a roboţilor din Europa în cadrul celei de-a IV-a ediţii a ROBOFEST, care va reuni peste 1.200 de participanţi din 30 de ţări, sute de echipe de tineri ingineri, transmite Agerpres.

În centrul festivalului se află Robochallenge, competiţia devenită reper internaţional pentru pasionaţii de robotică. Astfel, la a XIV-a ediţie participă aproape 1.200 de roboţi din întreaga lume. Concursul include 20 de probe spectaculoase, de la lupte de sumo între roboţi autonomi până la curse de viteză, labirinturi inteligente şi demonstraţii cu roboţi umanoizi.

Printre probe se numără:

* Sumo Robotics – roboţi care se confruntă în dueluri tactice şi de forţă;

* Line Follower & Line Follower Enhanced – roboţi autonomi care trebuie să urmeze trasee cu viteze impresionante;

* Maze – probă de labirint şi triatlonul roboţilor umanoizi, fotbal;

* Humanoid Robot – roboţi umanoizi capabili să meargă, să danseze şi să interacţioneze cu publicul;

* Freestyle Showcase – secţiune deschisă pentru proiecte creative, de la roboţi educaţionali până la invenţii cu aplicaţii industriale.

Potrivit unui comunicat remis presei, pe lângă competiţiile tehnice, ROBOFEST 2025 include şi o zonă expoziţională, unde companiile de tehnologie îşi prezintă inovaţiile, demonstraţii live cu braţe robotice şi roboţi autonomi, activităţi educaţionale pentru publicul larg.

ROBOFEST 2025 este organizat de Politehnica Bucureşti, în parteneriat cu echipa Robochallenge şi cu sprijinul partenerilor din mediul privat. Accesul publicului este gratuit.

Robochallenge este o competiţie inclusă în calendarul naţional al Ministerului Educaţiei din România.