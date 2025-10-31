În Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, recuperarea medicală este personalizată pentru fiecare pacient

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov, preia cele mai dificile cazuri, după ce pacienții au suferit intervenții chirurgicale în urma unor accidente vascular cerebrale (AVC), accidente rutiere sau de muncă, ori care au afecțiuni neurologice sau ortopedice deosebit de severe.

”Numeroase cazuri care sunt refuzate în spitalele mari, tot ce consideră că nu pot trata sau că nu mai este de tratat, preluăm noi. În Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” nu cunoaștem noțiunea ”nu se poate””, spune Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală din pantelimon, Ilfov, recunoscut pentru cele mai bune rezultate dovedite.

Acest centru medical este poate singurul din țara noastră, în care se realizează recuperare medicală intensivă, cu internare, în condiții superlative, precum în spitale celebre din Austria și Turcia.

Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” are cea mai mare sală de fizioterapie din țară și cele mai complexe echipamente de recuperare medicală, multe dintre acestea de ultimă generație, inovative, aduse în premieră pentru România.

Aici, programele de recuperare medicală intensivă sunt personalizate pentru fiecare pacient în parte. Pachetele de internare, de 7, 10 sau 15 zile, includ două ședințe de kinetoterapie în fiecare zi, plus ședințe de fizioterapie și masaj, de asemenea, zilnic, în funcție de condiția și afecțiunea fiecărui pacient.

”Fiecare pacient primește propriul plan de recuperare medicală, care constă, de cele mai multe ori, în kinetoterapie, masaj și fizioterapie. Se lucrează individualizat, pas cu pas, în mod progresiv. Sunt situații când masajul sau fizioterapia sunt contraindicate, deci le includem în program în funcție de patologia pacientului. În fiecare zi, medicul specialiste în recuperare medicală consultă pacientul și supraveghează terapiile, pentru a se asigura că totul este în regulă. Această conexiune constantă ne dă siguranța că preîntâmpinăm orice problemă, iar recuperarea medicală decurge în condiții optime”, explică doctorul Cristian Manolescu, medic specialist în recuperare medicală, modul de lucru cu pacienții internați în Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” asigură pacienților internați trei mese pe zi, cu mâncare proaspătă, echilibrată și gustoasă, preparată zilnic în bucătăria proprie. „Se simte că totul e făcut cu grijă și responsabilitate. Mâncarea de aici chiar ajută la vindecare, nu doar hrănește.”

În luna noiembrie, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” are o ofertă specială pentru pacienți, care include reduceri semnificative de tarife și zile în plus de tratament.

În Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, pacienții sunt supravegheați 24 de ore din 24, prin sisteme de monitorizare video, astfel încât în orice moment ar fi necesar, personalul medical să intervină rapid.

Date de contact: 0724.021.090 | 0724.338.881

[email protected]

Str. Cozieni nr 2, Pantelimon

https://spitalulsfantulsava.ro/oferte-recuperare-medicala/