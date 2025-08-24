Wall Street vs. Cripto: războiul lobby-ului de la Washington

Grupuri puternice de pe Wall Street încearcă să frâneze propunerile republicane menite să stimuleze industria criptomonedelor, iar scena politică de la Washington se pregătește pentru un adevărat „război civil al lobby-ului”, conform Politico.

Industria cripto, aflată într-o ascensiune politică după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, a obținut deja câteva victorii importante: prima revizuire legislativă a reglementărilor pentru activele digitale și o lege dedicată stablecoin-urilor. Însă, pe măsură ce republicanii se pregătesc să promoveze o a doua lege, mai amplă, pentru consolidarea pieței cripto, băncile și firmele financiare tradiționale trag semnalul de alarmă: noile reguli ar putea amenința stabilitatea sistemului și chiar modelul lor de afaceri.

De ce sunt băncile îngrijorate

Fuga depozitelor: clienții ar putea prefera produsele cripto, mai puțin reglementate.

Stablecoins: băncile avertizează că legea GENIUS, care reglementează aceste active, reprezintă „o amenințare fundamentală la adresa depozitelor bancare”, mai ales pentru creditorii mici.

Licențe bancare pentru companii cripto: Wall Street încearcă să blocheze accesul acestora la licențe naționale fără supraveghere adecvată.

„Se simte ca și cum există o mișcare de a ne înlocui”, spune Christopher Williston, șeful Independent Bankers Association of Texas.

Firmele din domeniu insistă că legea GENIUS privind stablecoins este deja stabilită și că încercările băncilor de a o modifica subminează consensul obținut cu greu la Capitoliu. „Este o lege rezultată dintr-un compromis politic. Nu ar trebui să fie redeschisă”, afirmă Summer Mersinger, CEO al Blockchain Association.

Un alt punct fierbinte este tokenizarea acțiunilor, adică transferarea titlurilor pe blockchain pentru tranzacții mai rapide și mai ieftine. În timp ce companiile cripto fac presiuni pentru adoptarea acestei inovații, giganții de pe Wall Street, precum Citadel Securities și SIFMA, cer aceleași reguli stricte ca pentru acțiunile convenționale.

Deși băncile își păstrează influența tradițională la Washington, dinamica s-a schimbat: industria cripto a investit sute de milioane de dolari în campanii de lobby și se bucură acum de sprijinul direct al Casei Albe și al familiei Trump, implicată inclusiv în afaceri cu criptomonede.

Un exemplu recent: sub presiunea companiilor cripto și fintech, administrația Trump a blocat efortul comun al marilor bănci de a elimina regula „open banking” din era Biden, care garantează accesul gratuit la datele financiare ale clienților.

Conflictul dintre Wall Street și cripto nu este doar despre reglementări. Este despre cine va controla viitorul finanțelor: băncile tradiționale, care invocă încrederea și stabilitatea sistemului, sau companiile cripto, care mizează pe inovație, rapiditate și o piață globală de 3 trilioane de dolari.

„Acesta este un război de teritoriu care durează de ani de zile și care a blocat până acum reglementările clare”, recunoaște congresmanul republican Warren Davidson.