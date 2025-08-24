Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt din nou

Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt din nou, aruncând în aer fântâni de lavă din hornul nordic de-a lungul unei distanţe de circa 300 de metri, a anunţat sâmbătă Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), potrivit agenției de știri DPA.

Hornul sudic a intrat de asemenea în erupţie însă cu o activitate mai redusă, a precizat USGS pe reţeaua X. Fântânile de lavă înclinate au fost observate şi anterior la vulcan, cauzate de obstrucţii temporare la nivelul hornurilor.

”E ca atunci când pui degetul pe un furtun de grădină, iar apa izbucneşte din furtun în lateral”, a explicat organizaţia.

Erupţia curentă este cel de-al 31-lea episod de erupţie la vârf pe Kilauea, dintr-o serie care a început în luna decembrie, a mai precizat organizaţia. Potrivit estimărilor, ar putea dura 12-15 ore.

Cele mai multe astfel de erupţii sub forma unor fântâni de lavă au durat până la o zi, cu pauze de mai multe zile între episoade.

USGS a avertizat în legătură cu riscuri pentru sănătate din cauza dioxidului de sulf (SO2).

Kilauea este unul dintre cele mai activi vulcani din lume. Cu o altitudine de 1.247 de metri, vulcanul se află în Hawaii, cea mai mare dintre insulele din arhipelagul cu acelaşi nume, care mai este denumită şi Big Island.