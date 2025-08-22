VREMEA Alerte Cod portocaliu de averse şi vijelii în 12 judeţe şi la munte,vineri / Cod galben în peste jumătate din ţară
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de vreme instabilă, valabile pe parcursul acestei zile în aproape toată ţara.
Conform prognozei de specialitate, în intervalul orar 14:00 – 21:00, va fi Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată şi averse importante cantitativ în judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Covasna, precum şi la munte. În aceste zone, se vor semnala şi frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 – 70 km/h) şi grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40 – 50 litri de apă/mp şi, izolat, de peste 60 litri de apă/mp, transmite Agerpres.
O altă avertizare Cod portocaliu, de data aceasta de vijelii puternice va viza, între orele 13:00 – 19:00, judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman şi Giurgiu, unde viteza vântului va fi, în general, de 80 – 90 km/h.
Potrivit meteorologilor, tot vineri, între orele 12:00 – 21:00, va fi în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică în nordul Crişanei, Maramureş, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia şi Dobrogea, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50 – 70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar de peste 80 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). De asemenea, în intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 – 30 l/mp, izolat de peste 40 – 50 l/mp.
