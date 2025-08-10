G4Media.ro
Vreme caniculară în Bucureşti, duminică, luni şi marţi: maxime de 37 de grade şi nopţi tropicale

caldura, canicula, soare, seceta, incalzire globala, schimbari climatice
Vreme caniculară în Bucureşti, duminică, luni şi marţi: maxime de 37 de grade şi nopţi tropicale

Temperaturile maxime prognozate pentru Bucureşti, pentru duminică, luni şi marţi, vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

Astfel, pe parcursul zilei de duminică până luni, la ora 10:00, în Capitală, canicula şi disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică se va încadra în ecartul 18 – 21 de grade şi va caracteriza o noapte tropicală, transmite Agerpres.

Totodată, în perioada 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, vremea se va menţine caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, timp în care cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara şi noaptea, când vor fi condiţii pentru averse şi descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua şi rafale ce vor atinge viteze de până la 40 – 45 km/h. Temperatura minimă va oscila între 16 şi 19 grade.

