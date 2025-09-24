Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la discuțiile despre apărarea împotriva dronelor ruse în estul UE. Viktor Orban și Robert Fico, considerați pionii lui Putin în Europa

Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la conferința video la nivel înalt privind „zidul de drone”, care, conform planurilor, va fi construit de-a lungul frontierei de est a UE, a precizat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier pentru agenția de presă Suspilne, transmite publicația ungară Népszava.

La întâlnirea din 26 septembrie, convocată de comisarul de apărare al UE, Andrius Kubilius, participă reprezentanți din șapte state membre ale UE – Estonia, Letonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Polonia, România și Bulgaria – și din Ucraina.

Dintre statele membre ale UE care se învecinează cu Ucraina, doar Ungaria și Slovacia au fost excluse de la negocieri, probabil din cauză că sunt în relații strânse cu Rusia de la începutul invaziei și s-au opus adesea sau au împiedicat acțiunea mai fermă a UE împotriva Moscovei.

Mai mult, liderii celor două țări, Viktor Orban și Robert Fico, au acționat ca pioni ai Rusiei atât în UE, cât și în NATO.

Potrivit purtătorului de cuvânt, întâlnirea se va concentra asupra evaluării capabilităților și nevoilor țărilor participante, cu scopul de a determina următorii pași, în strânsă cooperare cu Ucraina și alte state membre.

Thomas Regnier a adăugat: formatul ar putea fi extins în viitor. Înainte de această întâlnire, spațiul aerian român și polonez a fost violat de drone rusești, ceea ce a intensificat îngrijorările privind securitatea flancului estic al UE.

