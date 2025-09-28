Volodimir Zelenski condamnă atacurile „josnice” ale Rusiei, care au durat 12 ore / Cel puțin 4 decese și 40 de răniți / Institutul de Cardiologie din Kiev a fost avariat

Un bombardament aerian masiv lansat de Rusia, care a durat mai mult de 12 ore, a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte 40 în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că decesele au avut loc în capitala Kiev, printre victime numărându-se și o fetiță de 12 ani, conform BBC.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat aproape 600 de drone și câteva zeci de rachete asupra a șapte regiuni ale Ucrainei. Zelenski a denunțat atacul „vile” și a precizat că în regiunea Zaporojie au fost rănite cel puțin 16 persoane, printre care și trei copii.

El a avertizat că Ucraina va riposta, subliniind că atacul demonstrează că Moscova „vrea să continue să lupte și să ucidă”. Rusia nu a comentat deocamdată asupra celui mai recent atac.

Bombardamentul prelungit de sâmbătă noapte este unul dintre cele mai intense din ultimele luni, în contextul în care invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a intrat în al treilea an.

Zelenski a spus că multe dintre proiectile au vizat Kievul, unde a fost avariat Institutul de Cardiologie. Au fost atacate, de asemenea, o brutărie mare, o fabrică de cauciucuri auto, blocuri de locuințe și infrastructură civilă.

El a menționat că regiunile Zaporojie, Hmelnițki, Sumî, Nikolaev, Cernihiv și Odesa au fost, de asemenea, lovite. Guvernatorul regiunii Sumî a anunțat că un bărbat de 59 de ani a murit în urma atacurilor din ultima zi.

Guvernatorul din Zaporojie, Ivan Fedorov, a spus că cei trei copii răniți sunt doi băieți, de 11 și 12 ani, și o fetiță de 9 ani. Unul dintre băieți a fost prins de explozie, iar celălalt a suferit o intoxicație cu monoxid de carbon. Ambii sunt în stare gravă.

Zelenski a promis că Ucraina „va lovi înapoi” pentru a „forța diplomația” Rusiei și a spus că se bazează pe o „reacție puternică” din partea Europei și a Statelor Unite. „Acest atac josnic a avut loc chiar la finalul săptămânii Adunării Generale a ONU, iar așa își declară Rusia adevărata poziție”, a spus el.

Zelenski și-a reiterat sprijinul pentru amenințarea președintelui SUA, Donald Trump, de a impune sancțiuni mai dure Rusiei, precum și pentru apelul de a convinge aliații europeni să reducă importurile de petrol și gaz rusesc.

Trump și-a schimbat recent poziția asupra războiului, declarând pentru prima dată săptămâna trecută că el crede că Ucraina ar putea să-și recupereze teritoriile pierdute, în contextul în care economia rusă este tot mai slăbită de conflictul prelungit.

Deși președintele american nu a impus noi sancțiuni Rusiei, acesta s-a arătat din ce în ce mai frustrat de lipsa de disponibilitate a Kremlinului de a începe negocieri de pace.

Zelenski a avertizat sâmbătă că Rusia nu se va opri la Ucraina și că testează apărarea aeriană europeană prin recentele incursiuni în mai multe țări membre NATO.

Între timp, avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol în Polonia, duminică dimineață, în timp ce Rusia lovea vestul Ucrainei, a anunțat armata poloneză.

Forțele poloneze au descris acțiunea – devenită de rutină după ce avioane NATO au doborât trei drone rusești intrate în spațiul aerian polonez pe 10 septembrie – drept una preventivă.

La începutul săptămânii, Moscova a negat responsabilitatea după ce Danemarca a reclamat zboruri de drone deasupra aeroporturilor sale. Danemarca a spus că incidentele par opera unui „actor profesionist”, fără a preciza cine. Estonia și România au acuzat, de asemenea, Rusia de încălcarea spațiului lor aerian.

În urma acestor incursiuni, NATO a lansat o misiune de consolidare a flancului estic. Trump a mers până la a spune că națiunile NATO ar trebui să doboare avioane rusești care le încalcă spațiul aerian.

Într-un discurs la Adunarea Generală a ONU, sâmbătă, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat că țara sa nu intenționează să atace state membre ale UE sau NATO – dar a avertizat că va exista un „răspuns decisiv” la orice „agresiune” îndreptată împotriva Moscovei.