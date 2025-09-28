ING se confruntă cu întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale din Rusia

ING Group, cel mai mare grup bancar din Ţările de Jos, a informat că se confruntă cu întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale ruse către Global Development JSC, transmite Reuters conform Agerpres.

„La acel moment, ne aşteptam ca tranzacţia să fie finalizată în trimestrul trei din 2025, în funcţie de obţinerea aprobărilor autorităţilor de reglementare. În condiţiile în care cumpărătorul nu a primit toate aprobările necesare, nu sunt în prezent perspective realiste pentru finalizarea tranzacţiei în trimestrul trei”, se arată într-un comunicat al ING.

„Facem eforturi în continuare pentru finalizarea tranzacţiei şi ieşirea noastră de pe piaţa rusă, şi ne aşteptăm ca impactul financiar să nu fie diferit faţă de cel previzionat anterior”, a precizat grupul bancar.

În ianuarie, ING anunţase că firma rusească Global Development JSC va achiziţiona toate acţiunile ING Bank (Eurasia) JSC, cu intenţia de a servi clienţii din ţară sub o nouă siglă.

Tranzacţia ar urma să aibă un efect negativ de aproximativ 0,7 miliarde de euro asupra rezultatelor după taxe ale ING, a precizat grupul bancar.

ING a anunţat recent că de la invadarea Ucrainei de către Rusia nu a iniţiat noi afaceri cu firme ruseşti, şi-a redus activităţile în ţară şi a început separarea afacerii de sistemul şi reţeaua sa mai amplă, reducând expunerea totală la împrumuturi către clienţii ruşi cu peste 75%.