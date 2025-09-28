Un bărbat deschide focul dintr-un vapor în North Carolina, omoară cel puţin trei persoane şi răneşte alte opt pe terasa unui bar la malul mării, la Southport/ Un suspect arestat

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite într-un atac armat, la Southport, în statul american North Carolina (est), de către un atacator care a deschis focul asupra terasei unui bar aflat la malul mării de la bordul unui vapor, anunţă autorităţile locale, scrie presa american, transmite News.ro.

Un bărbat înarmat, la bordul unui vapor, s-a apropiat de bar şi a deschis focul sâmbătă, potrivit autorităţilor.

Suspectul a fugit după atac şi era căutat.

Autorităţile din Southport au cerut populaţiei să evite zona, iar o anchetă a fost deschisă.

UN SSPECT ARESTAT

O persoană era interogată de către poliţie, au anunţat autorităţile locale, citate de CNN şi The New York Times (NYT).

Un bărbat a fost arestat de către un echipaj al Pazei de Coastă, au anunţat autorităţile din Oak Island, o localitate care se învecinează cu Southport.

”Acest suspect este deţinut în prezent de către Poliţia din Oak Island şi va fi predat Poliţiei din Southport pentru ca să fie interogat, cu ajutorul Biroului de Anchetă al statului” North Carolina, au anunţat ele într-un comunicat.

Bărbatul corespunde descrierii atacatorului şi a fost văzut în timp ce încărca un vapor, pe o rampă publică în oraş.

”Este important să se noteze că nu există, în prezent, nicio altă ameninţare credibilă cunoscută la adresa publicului. Agenţi şi adjuncţi de la mai multe servicii rămân la faţa locului pentru a asigura o securitate suplomentară în zonă”, dau asigurări forţele de ordine.