G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un bărbat deschide focul dintr-un vapor în North Carolina, omoară cel puţin…

politie sua ofiteri
Sursa Foto: G4Media

Un bărbat deschide focul dintr-un vapor în North Carolina, omoară cel puţin trei persoane şi răneşte alte opt pe terasa unui bar la malul mării, la Southport/ Un suspect arestat

Articole28 Sep 0 comentarii

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite într-un atac armat, la Southport, în statul american North Carolina (est), de către un atacator care a deschis focul asupra terasei unui bar aflat la malul mării de la bordul unui vapor, anunţă autorităţile locale, scrie presa american, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un bărbat înarmat, la bordul unui vapor, s-a apropiat de bar şi a deschis focul sâmbătă, potrivit autorităţilor.

Suspectul a fugit după atac şi era căutat.

Autorităţile din Southport au cerut populaţiei să evite zona, iar o anchetă a fost deschisă.

UN SSPECT ARESTAT

O persoană era interogată de către poliţie, au anunţat autorităţile locale, citate de CNN şi The New York Times (NYT).

Un bărbat a fost arestat de către un echipaj al Pazei de Coastă, au anunţat autorităţile din Oak Island, o localitate care se învecinează cu Southport.

”Acest suspect este deţinut în prezent de către Poliţia din Oak Island şi va fi predat Poliţiei din Southport pentru ca să fie interogat, cu ajutorul Biroului de Anchetă al statului” North Carolina, au anunţat ele într-un comunicat.

Bărbatul corespunde descrierii atacatorului şi a fost văzut în timp ce încărca un vapor, pe o rampă publică în oraş.

”Este important să se noteze că nu există, în prezent, nicio altă ameninţare credibilă cunoscută la adresa publicului. Agenţi şi adjuncţi de la mai multe servicii rămân la faţa locului pentru a asigura o securitate suplomentară în zonă”, dau asigurări forţele de ordine.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Congres riscant la Liverpool pentru Keir Starmer, care acumulează eşecuri

Articole28 Sep • 160 vizualizări
0 comentarii

Trump ordonă desfăşurarea armatei la Portland „împotriva teroriştilor interni”: Autorizez de asemenea folosirea forţei maxime dacă este necesar

Articole27 Sep • 686 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna goală cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia

Articole27 Sep • 854 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.