Vlad Gheorghe, după întâlnirea cu Ciucă: Partidul DREPT cere revocarea Avocatului Poporului

O delegaţie a Partidului DREPT, condusă de Vlad Gheorghe, a avut, miercuri, o întrevedere cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, în vederea formării unei viitoare majorităţi de guvernare de centru-dreapta şi a propus demararea procedurii de revocare a Renatei Weber din funcţia de Avocat al Poporului, transmite Agerpres.

Potrivit lui Vlad Gheorghe, PNL a agreat propunerea Partidului DREPT şi s-a angajat să susţină revocarea.

„Conform celor mai recente sondaje, Partidul DREPT va intra în Parlament după alegerile parlamentare din acest an. Suntem, aşadar, obligaţi să lucrăm pentru formarea unei viitoare majorităţi de guvernare de centru-dreapta. Acesta este motivul pentru care am avut astăzi o întâlnire cu Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, după ce ieri am avut o discuţie similară şi cu Elena Lasconi, preşedinta USR. O primă concluzie a discuţiei dintre Partidul DREPT, Nicolae Ciucă şi PNL este că astăzi (n.r. miercuri) vom demara procedura de revocare a Renatei Weber din funcţia de Avocat al Poporului. Partidul DREPT va conduce aceste proceduri, PNL s-a angajat că le va susţine, sperăm ca USR să facă acelaşi lucru”, a spus reprezentantul Partidului DREPT.

Potrivit lui Gheorghe, „Renate Weber este mâna lui Ciolacu şi îşi face misiunea de a apăra dezvoltatorii imobiliari precum NORDIS”.

„Dacă există voinţă politică, putem să obţinem demiterea ei în termen foarte scurt. DREPT a asumat deja coordonarea acestui demers”, a adăugat Vlad Gheorghe.

Pentru construirea viitoarei alianţe de centru-dreapta, Partidul DREPT cere PNL şi USR „nicio colaborare, sub nicio formă” cu PSD sau cu AUR.

„Primul proiect de lege adoptat de noul Parlament va fi cel iniţiat de DREPT şi susţinut deja de sute de mii de români: ‘Ia-le banii!’. Un proiect care presupune confiscarea extinsă a oricăror averi nejustificate ale demnitarilor sau funcţionarilor aleşi în funcţii publice. Este modelul implementat de Maia Sandu în Moldova, iar noi, DREPT, îl vom aduce şi în România. De asemenea, am convenit ca viitoarea majoritate să elimine prescripţia pentru infracţiunile de corupţie. Nu mai scapă nimeni de închisoare după ce a luat mită”, a mai spus Vlad Gheorghe.

El a explicat că o altă propunere a Partidului DREPT este „depolitizarea instituţiilor care trebuie să fie arbitri ai vieţii democratice din România, cum ar fi CCR şi Avocatul Poporului”.

„Ambele instituţii nu au făcut decât să servească PSD. CCR a blocat candidaturi la prezidenţiale doar pentru a-l propulsa pe Simion în turul doi şi a-l ajuta pe Ciolacu să devină preşedinte. Avocatul Poporului, Renate Weber, a blocat legislaţia din domeniul urbanismului doar pentru a-i salva pe Vicol şi Ciolacu. Noi, DREPT, punem dreptatea şi justiţia mai presus de orice. CCR şi Avocatul Poporului nu mai pot fi protectori ai PSD-iştilor”, a adăugat Vlad Gheorghe.

Potrivit lui Vlad Gheorghe, „la solicitarea partidului DREPT, domnul Ciucă a acceptat ca noua majoritate parlamentară să introducă, în noul mandat al Parlamentului, proiectul de lege privind parteneriatul civil, aşa cum de altfel România a fost obligată chiar de CEDO”.

„Odată cu acest acord obţinut de Partidul DREPT, se conturează o majoritate parlamentară referitoare la această modificare menită să aducă egalitate între cetăţenii români. Conform sondajelor, Partidul DREPT va fi în Parlament. Vom livra aceste proiecte. Am obţinut deja acordul unei viitoare majorităţi de centru-dreapta pentru ele şi suntem garanţii că vor fi prioritatea noului Parlament. Pentru a avea o putere cât mai mare de negociere în viitoarea coaliţie, pentru a implementa imediat confiscarea extinsă a averilor ilicite şi reglementarea parteneriatului civil, avem nevoie de votul a cât mai multor români la alegerile parlamentare din 1 decembrie. Sunt convins că vom avea încrederea lor”, a transmis Vlad Gheorghe.

