Viktor Orban, după ce a cedat la summitul UE și a votat pentru deblocarea celor 50 de miliarde de euro pentru Ucraina: „Ne-am luptat! Maghiarii nu trebuie să dea bani ucrainenilor!”

După o lungă tăcere, premierul Ungariei Viktor Orban a ieşit pe reţelele sociale pentru a-şi aclama, cum era de aşteptat, victoria în cadrul summitului UE care a decis deblocarea unui ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, o decizie la care iniţial Budapesta s-a împotrivit, în decembrie, însă joi şi-a ridicat veto-ul neaşteptat de repede, transmite News.ro.



Într-o postare pe Facebook, Viktor Orban a spus că Ungaria a negociat un „mecanism de control” ce „garantează utilizarea rezonabilă a banilor” pentru Ucraina. „Am obţinut o garanţie că banii Ungariei nu pot ajunge în Ucraina”, şi-a asigurat el compatrioţii, potrivit The Guardian.



„Ne-am luptat! Maghiarii nu trebuie să dea bani ucrainenilor! Noi nu vom participa la război, nu vom trimite arme, rămânem de partea păcii!”, a clamat Viktor Orban pe Facebook.



Liderul ungar a mai spus că este fericit că pieţele au reacţionat pozitiv la acest acord.



După anunţarea acordului celor 27, forintul maghiar a câştigat 0,2% în raport cu euro, inversând tendinţa de scădere înregistrată în cursul dimineţii. Strategii monetari au privit summitul ca punct de referinţă pentru previziunile lor, după ce tensiunile cu UE au declanşat o devalorizare a monedei ungare săptămâna trecută.



La rândul său, Balázs Orbán, directorul politic al premierului ungar Viktor Orbán (fără vreo legătură de rudenie între ei), a oferit o interpretare similară cu cea a şefului său în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la summitul de joi: „În ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina, ne-am confruntat cu două ameninţări – în primul rând, o încercare de a trimite bani fără mecanisme de control şi, în al doilea rând, o preocupare că banii poporului maghiar ar putea ajunge să fie trimişi în Ucraina. Astăzi, am reuşit să evităm ambele ameninţări. La sfârşitul primului an, ajutorul pentru Ucraina trebuie renegociat, iar la sfârşitul celui de-al doilea an, întreaga problemă va fi reconsiderată în contextul bugetului UE pentru următoarea perioadă”, a explicat oficialul.



În plus, a arătat el, „fondurile UE care îi revin de drept Ungariei vor rămâne la poporul său, Consiliul European garantând proceduri echitabile de negociere cu Comisia pentru accesarea acestora”, a spus Balazs Orban, referindu-se la fondurile europene destinate Ungariei care în prezent sunt blocate din cauza problemelor cu statul de drept şi corupţia.



„Pentru a contracara sentimentele pro-război de la Bruxelles, popoarele Europei trebuie să se unească, lucrând împreună pentru a aduce schimbări la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European”, a îndemnat în încheierea mesajului său directorul politic al lui Viktor Orban, confirmând că speră într-o victorie a partidelor de extremă dreapta, suveraniste, la alegerile europene.



Comentariul lui Balazs Orban nu este, însă, în concordanţă cu ceea ce liderii au convenit în mod oficial, scrie The Guardian. Concluziile summitului, cu care toţi liderii au fost de acord, afirmă: „Pe baza raportului anual al Comisiei privind punerea în aplicare a mecanismului pentru Ucraina, Consiliul European va organiza în fiecare an o dezbatere privind punerea în aplicare a mecanismului, în vederea oferirii de orientări. Dacă este necesar, peste doi ani, Consiliul European va invita Comisia să prezinte o propunere de revizuire în contextul noului cadru financiar multianual”.



În fapt, ca parte a acordului anunţat joi, statele membre au convenit să dezbată în fiecare an implementarea pachetului de ajutor pentru Ucraina şi, „dacă este necesar”, Comisia Europeană, organismul executiv al blocului, ar putea fi rugată să propună o revizuire peste doi ani. Cererea liderului maghiar – de a avea drept de veto de fiecare dată – nu a avut succes, a scris Bloomberg.



La rândul său, Politico a scris că liderii europeni au reuşit să îl convingă pe Viktor Orban să-şi ridice veto-ul făcând trei adăugiri la proiectul iniţial, au spus diplomaţii. Va exista un raport anual al Comisiei Europene privind implementarea pachetului de ajutor, va exista o dezbatere la nivelul liderilor privind implementarea pachetului şi, dacă va fi nevoie, peste doi ani, Consiliul European va cere Comisiei să propună o revizuire a noului buget.



În plus, liderii UE au adăugat un rând la proiectul de concluzii ale summitului, care face referire la concluzii anterioare, din decembrie 2020, pentru a garanta că modul în care este evaluat statul de drept în Ungaria de către Comisia Europeană se face în mod corect şi obiectiv.



Concesiile sunt văzute la Bruxelles ca fiind minore, menţionează Politico, deoarece liderii au evitat un scenariu în care Orbán ar fi avut posibilitatea unui veto anual asupra pachetului de salvare financiară pentru Ucraina. Dar în acest fel, Orban îşi poate proclama victoria acasă spunând că Ungaria a obţinut o revizuire – ceea ce s-a şi întâmplat..



Acordul a venit după întâlniri cu grupuri restrânse de lideri pe care le-a avut joi Viktor Orban. Preşedintele Consiliului European Charles Michel şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu liderii Franţei, Germaniei şi Italiei, au avut o întâlnire cu uşile închise cu premierul ungar. Întâlnirea a fost apoi extinsă cu alţi lideri, inclusiv la prim-ministrul olandez Mark Rutte, premierul polonez Donald Tusk şi premierul belgian Alexander De Croo.



Mai mulţi diplomaţi au negat că i s-au făcut alte concesii lui Orbán şi au subliniat că presiunea crescută din partea liderilor a arătat clar Budapestei că nu are altă soluţie decât să cedeze în privinţa banilor pentru Ucraina. Un element-cheie a fost reconstruirea încrederii între Ungaria şi Comisia Europeană, pentru care adăugarea, în proiectul de concluzii, a paragrafului referitor la evaluarea statului de drept din Ungaria a fost esenţială, susţine Politico.