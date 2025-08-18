Premierul Marii Britanii: Aliaţii trebuie să se asigure că va exista o pace justă şi durabilă în Ucraina

Premierul britanic Keir Starmer a declarat luni că aliaţii trebuie ”să se asigure că va exista o pace justă şi corectă” în Ucraina, în contextul în care el şi alţi lideri europeni se deplasează la Washington pentru a-l sprijini pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski care se întâlneşte cu omologul american Donald Trump, la Casa Albă, pentru a discuta despre modalităţile de încheiere a războiului din Ucraina declanşat de invazia rusă în februarie 2022, relatează agențiile de știri DPA şi AFP, citate de Agerpres.

Starmer şi ceilalţi lideri europeni vor căuta să îl convingă pe Trump să nu susţină o soluţie ce ar recompensa agresiunea preşedintelui rus Vladimir Putin contra Ucrainei.

”Toată lumea vrea să se încheie, nu doar ucrainenii. Dar trebuie să facem asta cum trebuie. Trebuie să ne asigurăm că există pace, care să fie o pace durabilă, corectă şi justă. Iată de ce călătoresc la Washington cu alţi lideri europeni pentru a discuta despre asta faţă în faţă cu preşedintele Trump şi preşedintele Zelenski, pentru că este în interesul tuturor şi este în interesul Regatului Unit să facem asta aşa cum trebuie”, a scris şeful guvernului britanic într-o postare pe platforma X.

Keir Starmer consideră că Ucraina se află pe un ”drum ireversibil” către aderarea sa la NATO. ”Rusia nu poate avea drept de veto împotriva drumului Ucrainei către Uniunea Europeană sau NATO”, a spus luni purtătorul de cuvânt al premierului britanic.

Întrebat dacă Donald Trump ar putea avea un asemenea drept, purtătorul de cuvânt a repetat că poziţia Londrei ”cu privire la Ucraina şi NATO nu s-a modificat” şi că Ucraina se află pe ”calea ireversibilă” către aderare.

Garanţiile de securitate pe care Washingtonul a semnalat că este dispus să le furnizeze vor fi un ”aspect important” al discuţiilor de astăzi de la Casa Albă, a precizat reprezentantul executivului de la Londra.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinţii Franţei şi Finlandei, Emmanuel Macron şi Alexander Stubb, şi şefii de guvern ai Germaniei, Regatului Unit şi Italiei, Friedrich Merz, Keir Starmer şi Giorgia Meloni, fac deplasarea la Washington pentru a-l susţine pe Zelenski, într-un moment diplomatic crucial al războiului din Ucraina şi pentru a preveni o repetare a întâlnirii tensionate din luna februarie, din Biroul Oval, între Trump şi liderul ucrainean.

Întâlnirea desfăşurată vineri noaptea în Alaska între preşedinţii american şi rus nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de a adera la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.