VIDEO&FOTO Nicușor Dan a aflat că la Domul Romano-Catolic din Timișoara se fac slujbe și în limba srilankeză

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan a vizitat în această după-amiază Domul Romano-Catolic din Timișoara. După ce a ieșit de la Palatul Baroc, unde se desfășoară unul dintre evenimentele summitului de la Timișoara, Nicușor Dan a fost întâmpinat de doi susținători ai lui Călin Georgescu, cu glugi pe cap, care au strigat că președintele nu-i reprezintă. Aceștia au scandat: „Călin Georgescu este președinte!” și „Demisia!”.

Șeful statului a fost însoțit, pe drumul spre catedrala din Piața Unirii, de episcopul romano-catolic Csaba Pál, dar și de reprezentanții celorlalte culte din Timișoara.

În Domul frumos renovat pe fonduri europene, Nicușor Dan a aflat că, pe lângă română, maghiară și germană, se celebrează liturghii chiar și în limba srilankeză, pentru noua comunitate stabilită la Timișoara.

„Catedrala Sfântul Gheorghe a fost construită din 1736, timp de 38 de ani. Este Domul Timișoarei, al tuturor celor care îl caută pe Dumnezeu. Foarte mulți turiști vin să ne viziteze. În această biserică noi celebrăm acum în patru limbi: română, maghiară, germană și srilankeză. Sunt 150 de srilankezi care participă la liturghie. Este bine, ei sunt oameni foarte evlavioși și doresc să fie aici. A fost și un botez – unicul botez din catedrală pe care l-am permis. Pentru că nu este parohie, nu permitem aici botezuri. Dar cred că e ceva frumos și cu ei (…) În dieceza noastră celebrăm și în alte limbi. Mai avem aici și croați – 10 la sută dintre credincioșii catolici sunt croați –, dar și bulgari, cehi și slovaci”, a povestit episcopul Csaba Pál.

La final, Nicușor Dan, pe acordurile muzicii de orgă, a vizitat expoziția intitulată Millenium Csanadiense MXXX – MMXXX, dedicată aniversării a 1000 de ani de la întemeierea Episcopiei de Cenad.

De la Dom, președintele a plecat să viziteze două companii de software: una care se ocupă de inteligență artificială și alta care lucrează în domeniul militar.