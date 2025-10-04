VIDEO UPDATE Rusia a bombardat un tren de pasageri în Sumî, apoi a atacat din nou, în timp ce pasagerii erau evacuați / Zeci de persoane au fost rănite / Zelenski: ”Aceasta este teroarea pe care lumea nu trebuie să o ignore / Vorbele nu mai sunt de ajuns”

Cel puțin 30 de persoane au fost rănită sâmbătă, după ce rușii au bombardat două trenuri din regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, transmite președintele Volodimir Zelenski, printr-un mesaj pe Facebook.

Atacul are loc a doua zi după ce oficialii ucraineni au transmis că rușii au început cel mai mare atac asupra instalațiilor de gaze naturale din Ucraina de la începutul invaziei terestre, aeriene și maritime a Rusiei în februarie 2022.

Moscova și-a intensificat campania de lovituri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, atacând-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni, semnalează Sky News.

De asemenea, rușii au vizat și infrastructura energetică printr-un bombardament masiv asupra instalațiilor de producție a gazelor naturale din Ucraina, la începutul acestei săptămâni.

Consilierul șef al lui Zelenski, Andrii Iermak, a acuzat Rusia că a vizat în mod deliberat gara și trenul [din Șostka], afirmând că aceasta poartă un „război împotriva civililor”.

Pe de altă parte, Zelenski descrie atacul asupra trenurilor ca fiind ”brutal și sălbatic” și spune că rușii știau că atacă civili, iar aceasta ”este teroarea pe care lumea nu trebuie să o ignore”:

”Rușii nu aveau cum să nu știe că loveau civili. Și aceasta este teroarea pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi Rusia ia viețile oamenilor. Și doar puterea îi poate face să se oprească. Am auzit declarații hotărâte din Europa și America – și este timpul să le transformăm pe toate în realitate, alături de toți cei care refuză să accepte crima și teroarea ca de obicei. Vorbele nu sunt de ajuns acum. Este nevoie de acțiune puternică”, a scris Volodimir Zelenski, sâmbătă, pe Facebook.

Guvernatorul regional, Oleh Hryhorov, a declarat că atacul a lovit un tren care se deplasa din Șostka spre capitala Kiev, transmite Reuters. Acesta a precizat că medicii și salvatorii acționau la fața locului.

Șefa administrației raionale locale, Oksana Tarasiuk, a confirmat pentru postul public de televiziune al Ucrainei că aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma loviturii. Imediat după atac, nu au fost raportate decese.

