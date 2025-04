VIDEO Trump publică un clip în care o dronă ar fi ucis un grup de rebeli din Yemen: ”Oops, nu va exista niciun atac din partea acestor houthi”

Preşedintele american Donald Trump a publicat, vineri, pe reţeaua sa de socializare Truth o înregistrare video care pretinde că arată zeci de luptători houthi ucişi într-un atac american în Yemen, subtitrată cu un „oops”, informează AFP, citată de News.ro.

Imaginile, în alb-negru şi luate dintr-o vedere aeriană – ca şi cum ar fi fost filmate de o dronă militară – arată câteva zeci de persoane adunate într-un cerc, mai întâi în linia de foc, apoi bombardate.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!

They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2025

Urmează un fum gros, apoi imagini ale locului bombardat, unde nu mai rămâne nimic în afară de câteva maşini.

„Aceşti houthi s-au regrupat pentru a primi instrucţiuni cu privire la un atac”, a scris Donald Trump sub videoclip.

„Oops, nu vor exista atacuri din partea acestor houthi. Ei nu ne vor mai scufunda niciodată navele”, a adăugat el.

Marţi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a salutat cele peste „200 de lovituri reuşite” împotriva houthi, în contextul în care tensiunile dintre Statele Unite şi rebelii yemeniţi au crescut.

La începutul acestei săptămâni, Washingtonul a anunţat, de asemenea, că va trimite un al doilea portavion în Orientul Mijlociu.

De la începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023, houthi au atacat nave comerciale în Marea Roşie, perturbând accesul la Canalul Suez, care transportă 12% din traficul maritim mondial.

În semn de solidaritate cu palestinienii, ei susţin că ţintesc navele care au legături cu Israelul.