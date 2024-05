VIDEO Trei pasageri afro-americani dau în judecată American Airlines după ce au fost dați jos dintr-un avion pe motiv că miroseau urât / „Compania ne-a făcut de rușine și ne-a umilit”

”Miroși urât, trebuie să te dai jos”. Acesta este motivul pentru care trei pasageri afro-americani au decis să dea în judecată American Airlines, deoarece, potrivit relatărilor lor, cu puțin timp înainte de decolarea aeronavei în care tocmai se urcaseră, au fost forțați să coboare. Motivul? „Un miros corporal neplăcut”. Un incident rasist despre care cei trei pasageri, care, de altfel, nu se cunoșteau între ei și nu călătoreau împreună, au decis să nu tacă, relatează La Repubblica.

A new lawsuit claims American Airlines employees pulled three Black male passengers off a plane after a complaint about body odor. They did not know each other and were not seated next to each other.

First on CBS Mornings, the men tell their story to @krisvancleave. pic.twitter.com/fWX8ZCuy3e

— CBS Mornings (@CBSMornings) May 29, 2024