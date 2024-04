VIDEO Sute de persoane evacuate după erupţia unui vulcan din Indonezia / Lavă şi nori de cenuşă, aruncate spre cer / Nivelul de alertă ridicat

Cel puţin 800 de persoane din provincia indoneziană Sulawesi de Nord au fost evacuate, după erupţiile multiple ale vulcanului Ruang din zonă, care de câteva zile aruncă pe cer lavă şi nori de cenuşă, a anunţat miercuri agenţia de vulcanologie a ţării, transmite Reuters, citată de News.ro.

Vulcanul, situat pe insula Ruang, la aproximativ 100 km de capitala provincială Manado, a erupt de mai mult de trei ori începând de marţi.

Autorităţile au ridicat nivelul de alertă la al doilea cel mai înalt nivel ca urmare a creşterii activităţii, a declarat pentru Reuters un oficial de la Centrul de vulcanologie şi atenuare a riscurilor geologice (PVMBG) din Indonezia.

Whoahhhh this is Ruang volcano erupting and it's still going!!

