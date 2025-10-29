VIDEO Surpriză mare la Paris: Carlos Alcaraz, liderul mondial, eliminat în turul doi al Mastersului ATP

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cameron Norrie a reușit să producă surpriza turneului de la Paris, britanicul eliminându-l în turul al doilea pe Carlos Alcaraz, liderul mondial și principalul favorit la câștigarea Mastersului francez.

Ocupant al locului 31 mondial, Norrie a avut resursele fizice și mentale pentru a trece de Alcaraz după o adevărată „bătălie” de trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-4.

Partida a durat două ore și 22 de minute, fiind una cu multă risipă de energie pentru ambii jucători.

Seria de victorii consecutive a lui Alcaraz la Masters se oprește la 17, după titlurile cucerite la Monte Carlo, Roma și Cincinnati.

Campion în acest sezon la Roland Garros și US Open, Alcaraz (22 de ani) nu a trecut niciodată de faza sferturilor în cadrul Mastersului de la Paris de-a lungul carierei.

Rezumatul partidei dintre Alcaraz și Norrie