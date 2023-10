VIDEO Studii vs. antreprenoriat? Ioana Ceaușu, COO The Entrepreneurship Academy: Studenții învață timp de 4 ani cum să-și construiască un business și lucrează cu antreprenori care le devin mentori

Inspirat după un model olandez de științe aplicate, o universitate privată din România și-a conceput studiile sub forma unui program de stagiu în antreprenoriat, în care, în fiecare an, studenții pleacă într-o altă țară din lume, într-o așa-numită „călătorie de învățare”, unde află cum să facă primii bani. Timp de 4 ani, tinerii lucrează direct cu antreprenori care le devin ulterior mentori și, în acest fel, realizează încă din timpul studiilor o rețea de contacte care ulterior îi va ajuta să-și atingă scopul.

Ioana Ceaușu, COO The Entrepreneurship Academy (Academia de Antreprenoriat), a explicat, pentru ENTR, că studenții au ocazia să experimenteze un program de studii foarte diferit de ceea ce oferă universitățile din România, chiar și din Europa. „În primul an de studii, studenții pleacă într-o țară unde este o economie dezvoltată pentru a vedea cum arată un ecosistem antreprenorial bine dezvoltat, în al doilea an pleacă într-o țară cu economie emergentă, în mod tradițional mergem în Africa de Sud, în Cape Town, unde învață despre antreprenoriat social, fac proiecte sociale, iar în anul trei pleacă timp de două luni oriunde în lume unde este relevant pentru business-ul lor, pentru a găsi clienți, pentru a găsi inspirație, pentru a găsi furnizori.”, a menționat reprezentantul conducerii Academiei de Antreprenoriat.

În toamna anului 2023, studenții din anul întâi vor merge în Portugalia, însă în țara poate diferi de la un an la altul. „Din primul semestru au ocazia să învețe să lucreze la propriul lor business sau proiect antreprenorial, să facă primii bani, au inclusiv materii unde să dovedească activitatea antreprenorială pe bune, în fiecare an pleacă într-o călătorie de învățare”, a precizat Ioana Ceaușu.

„Este un program de științe aplicate, de business administration cu focus pe antreprenoriat. Practic, ei ce învață pe parcursul a patru ani la noi este să construiască un business. (…) Lucrează cu antreprenori care le devin mentori ulterior și în acest fel ei realizează deja din timpul studiilor o rețea de contacte care ulterior îi va ajuta să aibă succes în orice își doresc ei să facă mai departe.”, a mai spus COO al Academiei de Antreprenoriat.

Sfatul Ioanei Ceaușu pentru studenții care vor să facă studii și antreprenoriat în același timp ar fi „să fie foarte determinați, antreprenoriatul vine atât cu eșecuri cât și cu succes, de aceea trebuie să știm să ne ridicăm de fiecare dată.”

În prezent 109 tineri sunt studenți ai EA – The Entrepreneurship Academy. Conform site-ului de prezentare, 40% dintre studenți au deja propriile business-uri și 20% lucrează în companii. Restul de 40% lucreză la conceptul propriului business.