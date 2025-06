VIDEO Star din MLB, în lacrimi și greu de consolat după ce un fan și-a bătut joc de tragedia familiei sale

Seară tristă în MLB (n.r. Major League Baseball – Liga de Baseball din SUA), competiție unde Ketel Marte, starul celor de la Arizona Diamondbacks, a izbucnit în lacrimi pe teren, după o insultă nemiloasă venită din tribună. Un fan a făcut un comentariu la adresa mamei sportivului, decedată într-un accident rutier, transmite talksport.com.

În repriza a șaptea a meciului cu Chicago White Sox, în timp ce echipa sa se afla în avantaj, Marte a fost ținta unui comentariu disprețuitor legat de o tragedie personală: moartea mamei sale, într-un accident rutier, în 2017.

Într-o seară în care totul ar fi trebuit să fie despre performanța sportivă, MLB a fost zguduită de o scenă dureroasă: Ketel Marte a fost cu greu consolat și oprit din plâns după ce un fan a făcut comentarii nemiloase la adresa morții mamei sportivului.

Vizibil afectat, jucătorul a plâns în hohote, în timp ce coechipierii și antrenorii se străduiau să-l consoleze. Imaginile cu managerul Torey Lovullo și colegul Geraldo Perdomo îmbrățișându-l au făcut înconjurul rețelelor sociale.

„Îl cunosc pe Ketel de nouă ani. A avut momente incredibil de bune și grele. La finalul zilei, suntem oameni. L-am văzut suferind și am vrut să-l protejez.” – Torey Lovullo, manager D-Backs.

„Fanii au dreptul să se exprime, dar când treci o linie atât de dură, nu mai e vorba de baseball. Urăsc ce s-a întâmplat azi, dar îi voi proteja pe acești băieți ca un tată”, a precizat antrenorul Jeff Banister.

Coechipierul Geraldo Perdomo, afectat la rândul său, a subliniat gravitatea situației: „Baseball-ul e pentru fani, dar nu pentru abuz. Când trec linia, nu putem accepta asta. Ketel joacă cu inima, merită respect.”

Sending love to Ketel Marte who was in tears on the field after a fan yelled something at him about his mother, who passed away in a car accident in 2017, per @CDrottar19 pic.twitter.com/I14Zc1gkV1

— Jomboy Media (@JomboyMedia) June 25, 2025