Întrevederea Trump – Putin se va desfăşura într-un loc strategic din perioada Războiului Rece: baza Elmendorf – Richardson

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin se vor întâlni vineri la o bază militară din Alaska a cărei importanţă strategică a atins apogeul în perioada Războiului Rece, relatează joi AFP, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Istoria Bazei Comune Elmendorf – Richardson din apropiere de Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska, a început în 1940-1941. Iniţial, această bază a jucat un rol crucial în operaţiunile militare americane împotriva Japoniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Însă activitatea sa a atins apogeul abia după 1945, când tensiunile dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite au crescut.

Până în 1957, aproximativ 200 de avioane de luptă erau staţionate la baza Elmendorf – Richardson şi la o altă bază din Alaska. De asemenea, în regiune sunt instalate mai multe radare.

În deceniile care au urmat, prezenţa militară în Alaska a scăzut treptat, parţial pentru a redistribui resurse către războiul din Vietnam. Însă această bază militară îşi păstrează o importanţă strategică majoră, în special în contextul interesului tot mai mare pentru Arctica.

Este vorba de o bază imensă cu peste 800 de clădiri, două piste de aterizare şi aproximativ 6.000 de militari în total, potrivit informaţiilor furnizate de site-ul forţelor aeriene americane din Pacific.

Dincolo de avantajul logistic evident al organizării întâlnirii dintre cei doi preşedinţi într-un loc atât de închis şi ultrasecurizat, alegerea acestei baze militare are şi un caracter simbolic, potrivit lui George Beebe, fost specialist în Rusia al CIA şi expert în cadrul Quincy Institute for Responsible Statecraft.

„Ceea ce face (Donald Trump) este să spună că acesta nu este Războiul Rece. Nu repetăm toate acele summituri din timpul Războiului Rece care au avut loc în ţări neutre, în Austria, Elveţia şi Finlanda. Intrăm într-o nouă eră”, argumentează expertul american.

Totuşi, preşedintele american, intenţionat sau nu, a făcut miercuri o referire la perioada sovietică.

Indignat de comentariile critice din presă la adresa întâlnirii sale de vineri cu şeful statului rus, preşedintele Donald Trump a scris pe reţeaua sa Truth Social: „Chiar dacă aş obţine Moscova şi Leningradul pe nimic într-un acord cu Rusia, presa mincinoasă ar spune că am făcut o afacere proastă”.

Leningrad, numele dat de autorităţile sovietice fostei capitale imperiale ruse, a redevenit Sankt Petersburg în 1991, cu puţin timp înainte de dizolvarea oficială a URSS.