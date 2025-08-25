G4Media.ro
VIDEO Sorin Grindeanu anunță că va propune PSD întoarcerea în coaliție /…

sorin grindeanu, PSD, declaratii la sediul partidului
Sursa Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

VIDEO Sorin Grindeanu anunță că va propune PSD întoarcerea în coaliție / Despre pachetul doi al măsurilor fiscale: ”Dacă erau promovate doar măsurile pe eliminarea privilegiilor, nu mai aveam nevoie de coaliție până la sfârșitul anului”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni dimineață, că va propune PSD întoarcerea în cadrul întâlnirilor coaliției de guvernare formată din PSD-PNL-USR-UDMR și Minorități. Participarea social-democraților la ședințele coaliției a fost suspendată sub pretextul că USR s-a opus organizării funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, inculpat în dosarul Mineriadelor și al Revoluției. Vezi detalii aici. 

  • ”Vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este de a reveni la discuții, de a avea mai multe întâlniri săptămâna aceasta (…). Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul pentru a discuta parte din măsurile cuprinse în pachetul doi”, a declarat Sorin Grindeanu jurnaliștilor luni.

Întrebat dacă neparticiparea PSD la ședințele de coaliție a blocat asumarea pachetului doi al măsurilor fiscale, Grindeanu a răspuns că dacă era vorba doar de eliminarea privilegiilor, nu ar fi existat divergențe:

  • ”Eu am spus și mâine dacă e, acum două săptămâni, și mâine dacă se asumă chestiunile pe eliminarea privilegiilor… Doar că acest pachet nu este doar despre eliminarea privilegiilor. Nu avem nicio divergență pe acest lucru. Dacă erau promovate doar măsurile pe eliminarea privilegiilor nu mai aveam nevoie de coaliție până la sfârșitul anului”, a mai spus Grindeanu.

