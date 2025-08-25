G4Media.ro
UPDATE Social-democrații au decis cu unanimitate să participe din nou la ședințele…

sorin grindeanu, PSD, declaratii la sediul partidului
Sursa Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

UPDATE Social-democrații au decis cu unanimitate să participe din nou la ședințele coaliției / Sorin Grindeanu, despre pachetul doi de măsuri fiscale: „Dacă erau promovate doar măsurile pe eliminarea privilegiilor nu mai aveam nevoie de coaliție până la sfârșitul anului”

Articole25 Aug • 1.933 vizualizări 5 comentarii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni dimineață, că va propune PSD întoarcerea în cadrul întâlnirilor coaliției de guvernare formată din PSD-PNL-USR-UDMR și Minorități. Participarea social-democraților la ședințele coaliției a fost suspendată sub pretextul că USR s-a opus organizării funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, inculpat în dosarul Mineriadelor și al Revoluției. Vezi detalii aici. 

UPDATE 13:17 Sorin Grindeanu a declarat la finalul ședinței PSD privind întoarcerea în coaliție și adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale:

  • Au fost înainte propuneri din partea administrației locale. Nu au fost prinse într-o formă în care să fie discutate în coaliție
  • Ne așteptăm din partea Ministerului Finanțelor să se vină cu propuneri, dar și cu impactul acestora
  • Să ne fie date formele finale pe administrație și pe ministerul Finanțelor, să le discutăm în partide și să ne dăm acordul sau nu pe aceste forme
  • Dar azi mergem la coaliție să discutăm aceste reforme
  • În momentul acesta avem o zonă cu care suntem de acord și am fost de acord în urmă cu două săptămâni
  • Și avem o anumită componentă mică, pe administrație, și nu are PSD, au toate partidele, aceleași probleme au fost ridicate și de primarii PSD, și PNL, și UDMR. De USR nu, că au puțini.
  • Pe Finanțe, pe fiecare propunere în parte, aștept să văd impactul. Asta se face la nivelul ministerului Finanțelor
  • Faptul că cerem să vedem impactul anumitor măsuri fiscale vi se pare că e o cerință pe care ministerul nu poate să o facă?
  • Pe administrație nu sunt cerințe PSD, vin din toate părțile. Vreți să discutați cu primarii PNL sau UDMR?
  • Eu sunt optimist că propunerile care vin de la primari, președinți de consilii județene vor fi parte din program. Nu se poate să nu ținem cont
  • Vorbim de propuneri care au un impact pozitiv, ajută și nu au fost luate în calcul

UPDATE 13:10 PSD a decis cu unanimitate să participe din nou la ședințele coaliției, conform surselor G4Media.

știrea inițială

  • ”Vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este de a reveni la discuții, de a avea mai multe întâlniri săptămâna aceasta (…). Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul pentru a discuta parte din măsurile cuprinse în pachetul doi”, a declarat Sorin Grindeanu jurnaliștilor luni.

Întrebat dacă neparticiparea PSD la ședințele de coaliție a blocat asumarea pachetului doi al măsurilor fiscale, Grindeanu a răspuns că dacă era vorba doar de eliminarea privilegiilor, nu ar fi existat divergențe:

  • ”Eu am spus și mâine dacă e, acum două săptămâni, și mâine dacă se asumă chestiunile pe eliminarea privilegiilor… Doar că acest pachet nu este doar despre eliminarea privilegiilor. Nu avem nicio divergență pe acest lucru. Dacă erau promovate doar măsurile pe eliminarea privilegiilor nu mai aveam nevoie de coaliție până la sfârșitul anului”, a mai spus Grindeanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

5 comentarii

  1. psd 4,85%
    Absorbit de Haur

  2. vai .. dar cum? nu se rasuceste ilici? sau voi sunteti maturi politic … sa va ca..l…cati asa pe principiile NORDIS …

  3. Cand dadeau pomeni populiste nu mai erau interesati de “impact” , cand Ciolaku a scos 13 mld euro din fobduk de urgenta/rezerva iar la fel .. psdism

