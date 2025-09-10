VIDEO Sindicatele protestează miercuri dimineața în fața Prefecturii Constanța: „Abilitatea Guvernului: Să nu respecte partenerii sociali” / „Spuneți că ne respectați e cazul să demonstrați”

Un nou protest al sindicaliștilor are loc, miercuri dimineața, în fața Prefecturii Constanța.

„Astăzi, în intervalul 9-11, pe platoul din fața Instituției Prefectului, are loc, din nou, un protest. Este vorba despre reprezentanți ai CNS Cartel ALFA, CNSLR Frăția, Confederației Sindicatelor Democratice din România și al Confederației Sindicatelor Naționale Meridian”, a transmis Prefectura Constanța.

Conform Ziua de Constanța, primii protestatari au venit în jurul orei 8.00.

„Și asistența socială e în familia medicală, nu îl ignorați!” , „Abilitatea Guvernului: Să nu respecte partenerii sociali” , „Spuneți că ne respectați e cazul să demonstrați” sunt câteva dintre mesajele afișate de sindicaliști, mai notează sursa citată.