VIDEO Sindicatele protestează miercuri dimineața în fața Prefecturii Constanța: „Abilitatea Guvernului: Să…

protest sindicalisti prefectura constanta
sursa foto: Prefectura Constanța

VIDEO Sindicatele protestează miercuri dimineața în fața Prefecturii Constanța: „Abilitatea Guvernului: Să nu respecte partenerii sociali” / „Spuneți că ne respectați e cazul să demonstrați”

Constanța10 Sep 0 comentarii

Un nou protest al sindicaliștilor are loc, miercuri dimineața, în fața Prefecturii Constanța.

„Astăzi, în intervalul 9-11, pe platoul din fața Instituției Prefectului, are loc, din nou, un protest. Este vorba despre reprezentanți ai CNS Cartel ALFA, CNSLR Frăția, Confederației Sindicatelor Democratice din România și al Confederației Sindicatelor Naționale Meridian”, a transmis Prefectura Constanța.

Conform Ziua de Constanța, primii protestatari au venit în jurul orei 8.00.

„Și asistența socială e în familia medicală, nu îl ignorați!” , „Abilitatea Guvernului: Să nu respecte partenerii sociali” , „Spuneți că ne respectați e cazul să demonstrați” sunt câteva dintre mesajele afișate de sindicaliști, mai notează sursa citată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

