G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Scenă neașteptată la US Open: Swiatek i-a spus unui reporter că…

Iga Swiatek / Sursa foto: captură video
Iga Swiatek / Sursa foto: captură video

VIDEO Scenă neașteptată la US Open: Swiatek i-a spus unui reporter că are nevoie de „o pauză mentală”

Sportz4 Sep • 304 vizualizări 0 comentarii

Iga Swiatek a părăsit surprinzător US Open în sferturi, iar la conferința de presă de după meciul pierdut cu Amanda Anisimova a avut un schimb tăios de replici cu un jurnalist. Printre altele, fosta lideră WTA i-a transmis reporterului că pare să aibă nevoie de „o pauză mentală.”

Campioană en-titre la Wimbledon, Swiatek nu a avut același succes și pe tărâm american, fosta lideră WTA fiind eliminată neașteptat de Amanda Anisimova (3-6, 4-6).

Surpriza este cu atât mai mare cu cât Iga o învinsese pe Amanda în finala de la Wimbledon de acum câteva săptămâni cu un neverosimil 6-0, 6-0.

La conferința de presă de după meciul cu Anisimova, Swiatek a avut parte de un moment tensionat cu unul dintre jurnaliștii din sală.

Întrebată dacă nu se simte obosită fizic după atâtea turnee la care a participat în ultima perioadă și dacă nu este „obosită mental”, Swiatek a avut o replică tăioasă pentru respectivul jurnalist.

„Discutaţi cu cei responsabili de calendar (n.r. de ce este atât de încărcat programul). Dumneavoastră aveţi nevoie de o pauză mentală? Păreţi să aveţi nevoie de o pauză mentală”, a transmis, vizibil iritată, Swiatek.

Replica a provocat rumoare în sală, iar reporterul a întors gluma în favoarea lui: „Da, este adevărat, dar trebuie să merg până la finalul turneului.”

US Open 2025 semifinale

  • Aryna Sabalenka (favorită 1) vs Jessica Pegula (4)
  • Amanda Anisimova (8) vs Naomi Osaka (23).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.