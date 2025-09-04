VIDEO Scenă neașteptată la US Open: Swiatek i-a spus unui reporter că are nevoie de „o pauză mentală”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Iga Swiatek a părăsit surprinzător US Open în sferturi, iar la conferința de presă de după meciul pierdut cu Amanda Anisimova a avut un schimb tăios de replici cu un jurnalist. Printre altele, fosta lideră WTA i-a transmis reporterului că pare să aibă nevoie de „o pauză mentală.”

Campioană en-titre la Wimbledon, Swiatek nu a avut același succes și pe tărâm american, fosta lideră WTA fiind eliminată neașteptat de Amanda Anisimova (3-6, 4-6).

Surpriza este cu atât mai mare cu cât Iga o învinsese pe Amanda în finala de la Wimbledon de acum câteva săptămâni cu un neverosimil 6-0, 6-0.

La conferința de presă de după meciul cu Anisimova, Swiatek a avut parte de un moment tensionat cu unul dintre jurnaliștii din sală.

Întrebată dacă nu se simte obosită fizic după atâtea turnee la care a participat în ultima perioadă și dacă nu este „obosită mental”, Swiatek a avut o replică tăioasă pentru respectivul jurnalist.

„Discutaţi cu cei responsabili de calendar (n.r. de ce este atât de încărcat programul). Dumneavoastră aveţi nevoie de o pauză mentală? Păreţi să aveţi nevoie de o pauză mentală”, a transmis, vizibil iritată, Swiatek.

Replica a provocat rumoare în sală, iar reporterul a întors gluma în favoarea lui: „Da, este adevărat, dar trebuie să merg până la finalul turneului.”

Iga Swiatek’s response to being asked if she needs a mental break after loss to Anisimova at U.S. Open Iga: “Do you need a mental break?” “Sorry?” Iga: “You look like you need a mental break.” “I do yeah.” Iga: “Then what are you doing here?” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/p8Yfxrv755 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025

US Open 2025 semifinale