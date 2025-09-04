VIDEO Surpriza zilei: Iga Swiatek, eliminată în sferturile US Open 2025

Amanda Anisimova a reușit să își ia revanșa după finala pierdută într-un mod umilitor la Wimbledon (0-6, 0-6) și a trecut de Iga Swiatek, a doua favorită de la US Open 2025. Victoria americancei a fost consemnată în faza sferturilor de finală de la Flushing Meadows.

Cu eșecul de la Wimbledon întipărit în minte, Anisimova a pășit pe terenul imensului Arthur Ashe doar cu gândul la revanșă.

A jucat îngrijit, agresiv și a reușit să o scoată pe Swiatek din zona de confort. A rezultat o victorie obținută într-o oră și 38 de minute, scor 6-4, 6-3.

Cap de serie 8 la New York, Amanda va da în semifinale peste Naomi Osaka, favorită 23 la ultimul Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp.

În cealaltă semifinală feminină de simplu se vor întâlni Aryna Sabalenka (favorită 1) și Jessica Pegula (cap de serie 4).

Rezumatul partidei dintre Amanda Anisimova și Iga Swiatek